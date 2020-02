Repatriados da China chegarão a Anápolis (GO) por volta das 3h deste domingo

Depois de uma parada em Varsóvia, na Polônia, onde desembarcaram quatro poloneses e um chinês, os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) chegarão ao Brasil por volta das 3h desse domingo (9). As aeronaves trazem os brasileiros que estavam em Wuhan, China, e pediram a repatriação devido ao surto do novo coronavírus.

A FAB divulgou mais cedo, no Twitter, as imagens do desembarque dos poloneses e do chinês.

Operação Regresso à Pátria Amada



As aeronaves VC-2 da FAB decolaram há pouco de Varsóvia, na Polônia, com destino a Las Palmas, na Ilha de Gran Canária.#AsasqueProtegemOPaís #FABrepatriação #FAB #OperaçãoRegresso #CoronaVírus pic.twitter.com/9hniMpwAzK — Força Aérea Brasileira ???????? (@portalfab) February 8, 2020

Também pela rede social, a Divisão de Operações do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) informou que está coordenando a operação, batizada de Regresso, para que "as aeronaves VC-2 da FAB tenham prioridade no processamento de suas solicitações, para reduzir os tempos de espera em solo e em voo, assim que entrarem no espaço aéreo brasileiro".

Os dois aviões ainda farão duas paradas antes de chegarem à Ala 2 da Base Aérea de Anápolis: uma em Las Palmas, na Ilha de Gran Canária (Espanha), e outra em Fortaleza. Cada aeronave tem capacidade para cerca de 40 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Na sexta-feira (7), o governo fez uma apresentação da base de Anápolis que servirá para manter os brasileiros em quarentena por 18 dias como medida de prevenção à infecção do novo coronavírus da China. Os voos com os brasileiros saíram de Wuhan na tarde de sexta. Dentre os repatriados, estão crianças de 1, 2, 3, 7 e 12 anos.

Além dos 31 resgatados em Wuhan, outras 27 pessoas que compõem a tripulação, médicos e equipe de comunicação também deverão ficar em quarentena pelo prazo de 18 dias. Três vezes ao dia, cada pessoa terá de passar por exames médicos, a fim de verificar sinais vitais e demais sintomas que possam surgir.

Morte de americano

Um cidadão americano diagnosticado com coronavírus morreu em Wuhan, epicentro do surto, tornado-se a primeira morte de um cidadão dos Estados Unidos pela doença.

O homem tinha 60 anos e morreu no Hospital Jinyintian de Wuhan, disse um porta-voz da Embaixada dos EUA em Pequim. Ele não forneceu mais detalhes. "Oferecemos nossas sinceras condolências à família pela perda", afirmou. "Por respeito à privacidade da família, não temos mais comentários".