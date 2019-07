Reportagem do CORREIO que venceu prêmio nacional surgiu da curiosidade

A repórter Georgina Maynart é apaixonada pelo campo e foi andando pela Chapada Diamantina, no interior da Bahia, que ela despertou para um assunto que mais tarde se transformaria em uma matéria e que, nesta sexta-feira (19), lhe rendeu uma premiação. O texto, considerado o melhor da Bahia, venceu o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional – Edição 2019.

A reportagem foi sobre uma das principais paixões nacionais, o café. A matéria “Caros e saborosos: cafés especiais triplicam faturamento de fazendas baianas”, com edição de Flávio Oliveira, foi publicada em setembro do ano passado.

O texto, exclusivo do canal Agro Bahia, aponta as novidades do mercado e como os cafés especiais então impulsionando a economia e gerando empregos no interior do estado. A matéria também destaca a relação afetiva que as pessoas têm com uma das bebidas mais tradicionais do Brasil, e como esse sabor especial está ganhando o mundo.

Georgina Maynart contou que ficou impressionada com a qualidade do café e com o trabalho dos pequenos cafeicultores. Ao contrário dos grandes produtores que usam máquinas na colheita, eles colhem manualmente os grãos que serão comercializados, o que permite maior rigor na qualidade.

“O caderno Agro Bahia é preparado com muito carinho e muita dedicação. Esse prêmio valoriza esse esforço que está sendo feito por toda equipe de Projetos Especiais do CORREIO para tornar o campo mais próximo das cidades, e valoriza essa cultura agrícola que é tão importante para a Bahia e para o Nordeste. Fiquei muito feliz com o prêmio”, afirmou.

Para ela, um dos maiores desafios é conseguir traduzir os sabores e cores do café e das pequenas fazendas em palavras para os leitores. As matérias do canal Agro Bahia são exclusivas. Elas são publicadas na plataforma online do jornal e, às segundas-feiras, na versão impressa.

Georgina Maynart escreve para o caderno Agro Bahia (Foto: Divulgação)

Para o editor Flávio Oliveira a premiação lança luz sobre o agronegócio, área indispensável para o desenvolvimento da economia do Nordeste, além de valorizar a cobertura dessas pautas pelo jornalismo.

“Toda premiação é bem-vinda, mas nesse caso é um prêmio mais especial porque consolida o nosso canal, o Agro Bahia, que foi lançado dentro do projeto de reformulação do portal do jornal CORREIO e traz conteúdos exclusivos do agronegócio para os nossos leitores. Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Flávio Oliveira acredita que prêmio lança luz sobre o agronegócio (Foto: Arquivo CORREIO)

Foram premiados trabalhos de cada um dos nove estados do Nordeste, além de outros nacionais. A lista dos ganhadores foi divulgada nesta sexta-feira (19), em evento na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza (CE), dentro da programação do Fórum BNB de Desenvolvimento, que comemora 67 anos de existência.

O presidente da instituição, Romildo Rolim, destacou a importância da organização. “Ser banco de desenvolvimento é gerar transformações de pessoas, de comunidades, de municípios, de territórios e da Região"”, afirmou.

Os trabalhos jornalísticos premiados apresentam iniciativas de promoção ao desenvolvimento regional realizadas no Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo de diferentes perspectivas: econômica, turística, educacional, cultural e ambiental.