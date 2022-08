Repórter baiana é promovida ao vivo e se emociona junto com a família; veja o vídeo

Uma das repórteres de maior destaque da Record TV Itapoan, filial da emissora no estado da Bahia, Naiara Oliveira foi contratada pela matriz da Record TV em São Paulo e passará a atuar como repórter do Cidade Alerta Nacional, de Luiz Bacci. A novidade foi divulgada pelo próprio apresentador, durante a edição de ontem (08), para a surpresa da jornalista.

Naiara Oliveira estava realizando um link ao vivo no Cidade Alerta, quando foi surpreendida com a imagem de sua mãe dividindo tela contigo. A repórter mostrou um certo espanto, sem entender o que estava de fato acontecendo, até que Luiz Bacci lhe contou a novidade.

“O que a sua mãe está comemorando, é que a partir de agora eu estou te contratando aqui na Record Nacional. Você vai virar repórter do Cidade Alerta aqui em São Paulo, a partir ainda desse mês”, disse o apresentador. “Eu confesso que me faltam palavras para agradecer”, comentou Naiara.



No início deste ano, a repórter já havia feito um intercâmbio na equipe de São Paulo do policialesco, recebendo muitos elogios do público e dos próprios colegas de emissora. Quando retornou a Salvador, vinha atuando majoritariamente no Balanço Geral BA, aparecendo também eventualmente nos boletins do JR 24hs e na versão nacional do Cidade Alerta.



Recentemente, Naiara foi contemplada com o “Prêmio Maria Felipa”, uma das mais importantes honrarias concedidas a mulheres negras que se destacam na luta por direitos e contra o racismo. O evento ocorreu no último dia 25 de julho, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Veja o vídeo:

