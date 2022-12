Repórter da Globo não reconhece atriz e expulsa 'Bruaca' de ao vivo

Durante a transmissão do programa É de Casa, na manhã deste sábado (31), o repórter Thiago Simpatia conversava com os apresentadores sobre a corrida da São Silvestre, em São Paulo, quando acabou "expulsando" uma atriz da Globo do link ao vivo.

Isabel Teixeira, que fez a “Bruaca” da novela “Pantanal”, apareceu atrás do repórter para mostrar a medalha que recebeu após completar a corrida, mas o jornalista não a reconheceu e retirou a famosa de frente da câmera.

"Depois você manda um beijo, agora não dá, peraí! Daqui a pouco você manda!", disse o repórter após Isabel pedir para enviar um beijo para os apresentadores.

Alertado da gafe através do ponto eletrônico, Thiago acabou correndo para chamá-la novamente.

"Ela é atriz, ela fez novela, daqui a pouco eu a chamo. Corre aqui, vem aqui. Liberaram agora", disse sem graça.

Isabel não se abalou e ainda brincou que precisava enviar um beijo para os apresentadores.

"Mas eu tava só passando pra fazer figuração pra você lá atrás e falar que eu quero mandar um beijo pro pessoal do 'É de Casa'" finalizou.