Repórter da Record TV, Daniela Mazzei é demitida da emissora

A repórter Daniela Mazzei, que trabalha na Record TV Bahia como repórter, foi demitida da emissora nesta quarta (24). Ela saiu do quadro de profissionais da empresa de Edir Macedo.

De acordo apurações do Correio, a saída de Daniela Mazzei da filial da Record na Bahia aconteceu após o fim do programa "Bahia no Ar", onde ela fez uma participação ao vivo nesta quarta-feira (24). A jornalista foi pega de surpresa ao receber a notícia do fim do contrato com a emissora.

Daniela é noiva do jornalista Marcelo Castro demitido da Record em maio após a emissora abrir uma investigação interna por acusações de desvios de Pix, caso que hoje é apurado pela polícia. Nos stories, ela pediu para que os seguidores e admiradores do seu trabalho não acreditassem em informações que estão circulando nas redes sociais. Além disso, ela comentou que vai se pronunciar com calma.

"Vindo aqui em respeito aos meus seguidores/admiradores. No momento certo, irei me pronunciar. Agora peço somente que não acreditem em notícias falsas- que inclusive estão sendo veiculadas em sites que se dizem profissionais, mas fazem publicações para atender a interesses de pessoas com certa influência). Fofoca não é notícia, apuração em primeiro lugar", escreveu.

(Foto: Reprodução / Instagram)