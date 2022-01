Repórter da TV Aratu viraliza após treta durante reportagem: 'Sou ousada mesmo'

A reportagem era sobre um incêndio em um apartamento na Barra, em Salvador, mas a notícia virou a repórter Driele Veiga, da TV Aratu. Após ser "convidada a se retirar" do edifício por um morador, ela questionou o motivo de uma equipe da Record Bahia poder permanecer o recinto. Foi quando começou a confusão.

Tudo aconteceu na manhã desta quinta (13), no edifício Mansão Bois de Boulogne. Após perceber a injustiça por apenas uma equipe de reportagem poder permanecer no logal, ela questionou.

“São duas equipes de imprensa que estão aqui, por que o senhor só está abordando a equipe da TV Aratu? Se uma pode, a outra também pode”. “Uma (das equipes) já estava aqui e é amiga do morador”, devolveu o funcionário do prédio. “Ah, olha aqui, temos um morador que está beneficiando outra emissora e estamos sendo colocados para fora”, constatou ela.

Ao perceber que o caminho para permanecer era conquistar o convite de um residente, ela não titubeou, se aproximou de outros moradores e perguntou se poderia ser “convidada” por algum deles, já que essa, supostamente, era a condição para permanecer ali. “Vocês são moradores aqui do edifício? Vocês poderiam me convidar pra ficar aqui dentro? Pronto, agora estamos convidados! Estamos autorizados pelo morador do 402, você (segurança) não pode me tirar porque sou convidada do 402. Se for me tirar, vai ter que tirar o convidado do outro morador”, avisou.

Veiga então voltou para a área comum do prédio e, enquanto conversava com o síndico, foi chamada de “ousada” pelo tal morador que a queria fora dali. Ela, entretanto, não hesitou em responder: “Sou ousada mesmo, graças a Deus! É por conta dessa ousadia que eu trabalho neste canal”.

No final das contas, ambas as equipes de reportagem foram retiradas do local. Para completar, descobriram o motivo do apreço do morador descamisado pela TV Record: ele é noivo de uma apresentadora do casal.

Veja os vídeos da treta: