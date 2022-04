Repórter da TV Globo sofre ataque e é esfaqueado várias vezes em Brasília

O repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (14), em frente ao prédio onde morava. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, dois homens são suspeitos de atacarem o jornalista.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), onde passou por cirurgia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jornalista teve “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”.

Foram cerca de 10 perfurações, segundo os cirurgiões. Entretanto, o ferimento que mais demandou atenção foi o do abdome, pois houve laceração nos rins e no pâncreas. Por causa disso, Gabriel teve hemorragia e perdeu muito sangue.

A TV Globo informou que repudia qualquer forma de violência e que está prestando apoio aos familiares do jornalista.