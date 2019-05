Repórter grita após quase ser roubada ao vivo no velório de Gabriel Diniz; vídeo

A repórter Márcia Dantas por pouco não foi roubada durante o cortejo fúnebre do cantor Gabriel Diniz, que ocorre na tarde desta terça-feira (28) em João Pessoa, na Paraíba. Durante a cobertura, numa entrada ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT, ela foi abordada por um homem, que tentou levar seu celular. Assustada, Márcia gritou na transmissão e conseguiu evitar o roubo.

O programa está sendo todo voltado para a cobertura da morte do cantor de ‘Jenifer’, que morreu num acidente aéreo que partiu de Salvador em direção a Maceió. A queda ocorreu num povoado de Estância, cidade sergipana na divisa com a Bahia.

A repórter estava no meio da multidão, conversando com os fãs do cantor, emocionados com a perda, quando ocorreu o incidente. Márcia afirmou que o homem tentou puxar seu celular e ainda o apontou para os presentes. A câmera também mostrou o suspeito do furto.

Um homem não identificado abordou e tirou o suspeito do local. No estúdio, a apresentadora Lívia Andrade ficou indignada com a ousadia do ataque, durante um momento de luto.