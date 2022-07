República AF, da escritora Aninha Franco, reabre em agosto com feira no Pelourinho

(Foto: Angeluci Figueiredo/ Correio)

Aninha Franco vai lançar segundo volume de A Criação na Cidade da Bahia

Após um freio forçado nas atividades, em função da pandemia, a Republica AF, espaço cultural comandado pela dramaturga e escritora Aninha Franco, volta a agitar a cena do Pelourinho com um evento que vai reunir dezenas de atividades no dia 13 de agosto, das 11h às 17h. Republicando é o nome do projeto que inclui uma feira com barraquinhas de livros, roupas, arte, artesanato, comida e outras “cositas”, que tem como curadora a atriz Rita Assemany. Ao longo do dia haverá lançamentos de livros - com a presença dos respectivos autores autografando suas obras - performances artísticas, música etc. O projeto, que tem o Instituto ACM, a Rede Bahia e o Correio, como parceiros, promete movimentar a Rua das Laranjeiras. E é lá, que Aninha Franco lança também o segundo volume da série A Criação na Cidade da Bahia, livro editado pelo selo Republica AF, que compreende o período de 1993 a 1994. O projeto da série de livros, que se completará com novos volumes que já estão sendo escritos pela autora, será concluído em breve com a cobertura da cena cultural baiana até o ano 2000.

(Reprodução Instagram)

Autora da novela Amor de Mãe autografa e distribui seu livro em Paris

Despedida

A teledramaturga e escritora baiana Manuela Dias encontrou uma maneira simpática de se despedir das férias em Paris. A autora deixou alguns exemplares de seu livro de estreia Tilikum, em vários bancos de praças parisienses com dedicatória para quem os encontrasse. A ação, gravada por sua equipe e exibida em suas redes sociais, mostra Manuela acompanhando da janela do seu apartamento os franceses encontrando o livro e folheando os exemplares. Na dedicatória a autora escreveu, em francês: "que a revolução do afeto seja diária. Até breve, Paris".

(Divulgação)

Rubén Escartin inaugura sede da Prima no Horto

Casa nova

De férias com a família na Espanha, o CEO da Prima Empreendimentos, que está construindo a primeira unidade do resort Anantara em Baixios, no litoral norte, o espanhol Rubén Escartín volta para Salvador na próxima semana para inaugurar a nova sede da empresa que troca a Avenida Tancredo Neves pelo Horto Florestal. A companhia, que em breve vai lançar um prédio de altíssimo luxo no mesmo bairro, com uma piscina por andar, vai ocupar um prédio de três andares na Rua Waldemar Falcão. A ideia, segundo o executivo, é instalar um showroom no térreo com as maquetes de todos os empreendimentos em curso. “Será uma loja de rua, onde o cliente poderá conhecer todo nosso portfólio”, diz. O novo espaço será inaugurado na primeira semana de agosto.

(Foto: Marcos Peixoto/Divulgação)

Luiz Purificação realiza primeira exposição individual

Artes visuais

Últimas palavras é o nome da primeira exposição individual do artista visual Luiz Purificação, uma das cinco selecionadas na primeira convocatória de ocupação de A Galeria do Ativa Atelier Livre, que será inaugurada no espaço, localizado no Rio Vermelho, no dia 6 de agosto, às 16 horas. Na mostra, que permanece aberta até o dia 21 de agosto, ele apresenta pinturas, esculturas, instalações fotografias e desenhos, desenvolvidos a partir do universo de afeto que permeia a relação dele com a avó.

(Foto: Milena Palladino/Divulgação)

Ana do Carmo

Em alta

A cineasta baiana Ana do Carmo foi contratada pela Warner Bros para integrar a equipe de roteiristas de um longa-metragem do estúdio americano. Os detalhes da obra ainda não podem ser revelados, mas a diretora - que foi uma das 16 selecionadas do programa de autores negros Colaboratório Criativo da Netflix - já atuou também como roteirista do canal de streaming Amazon. “É gratificante trabalhar escrevendo filmes. Cada projeto é um novo desafio, comemora”.

(Foto: João Paulo/ Divulgação)

Mayra Andrade já se apresentou no Rock in Rio com Criolo

Cabo Verde

Considerada uma das vozes mais relevantes da sua geração, a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade chega ao Brasil para uma turnê inédita que passará por Salvador, em setembro, na Concha Acústica. O show, ainda inédito no Brasil, vai apresentar as canções de seu último disco Manga, lançado em 2019, além de outros sucessos que marcam a carreira da artista. A apresentação será no dia 22 de setembro.