Requalificação da orla em Ondina será entregue antes do Carnaval

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, afirmou que a entrega da segunda etapa da requalificação da orla de Ondina ocorrerá em fevereiro, antes do início do Carnaval.

Acompanhado de representantes de secretarias e órgãos municipais, Bruno Reis cobrou o cumprimento do prazo estabelecido, ao fazer uma vistoria no sábado (25).

A segunda fase das obras envolve a revitalização do trecho entre as praças das Gordinhas (Meninas do Brasil) e Orungan, com 1,2 km de extensão.

Além de promover melhorias no tráfego da região, as intervenções vão contemplar a ampliação do calçadão e a recuperação do canteiro central, que separa as avenidas Oceânica e Presidente Vargas.

Com projeto desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a intervenção tem investimento de R$ 27,5 milhões, para as duas etapas.

Inaugurada em 2019, a primeira fase contou com obras de macro e microdrenagem, recuperação de 11.200 metros quadrados de pavimentação, implantação de iluminação em LED, equipamentos de lazer e paisagismo, assim como a requalificação das praças das Águas, Bahia Sol, Nossa Senhora de Fátima (Isba) e do Sukiyaki.