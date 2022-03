Rescisão de contrato de David com o Vitória é publicada no BID

Depois de alguns capítulos, o vínculo entre o atacante David e o Vitória chegou ao fim. A rescisão do contrato do jogador com o clube baiano foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na quarta-feira (30). A novela chegou ao fim após a diretoria rubro-negra chegar a novo acordo com o Metalist, clube da Ucrânia para o qual o atleta foi vendido.

Inicialmente havia ficado acertado que o pagamento referente a compra do jogador seria feito 15 dias após o envio da documentação de transferência, o que não ocorreu. O novo acordo firmado diz que o dinheiro irá chegar aos cofres do Vitória em agosto.

O atacante revelado na Toca do Leão foi negociado em fevereiro pelo Vitória ao Metalist e chegou a fazer a pré-temporada com o time europeu. Ele estava com o elenco em Antalya, na Turquia, quando precisou retornar ao Brasil, assim como outros jogadores brasileiros, por causa da guerra que a Rússia declarou à Ucrânia. A invasão militar foi iniciada em 24 de fevereiro.

Revelado nas categorias de base do Vitória, David permaneceu por 11 na Toca do Leão. Detentor de 83% dos direitos econômicos do atacante, o Vitória vai receber do Metalist 990 mil euros (cerca de R$ 6 milhões) à vista. O time ucraniano também precisará pagar o valor de 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pelos outros 17% que são divididos da seguinte forma: 7% dos agentes atuais do jogador e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

No negócio, também ficou acertado que o Metalist seria dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o rubro-negro ficaria com 20%, percentual que significa mais receita em caso de uma venda futura.