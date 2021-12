Rescisão de Gabriel Bispo com o Vitória é publicada no BID

Agora é oficial: Gabriel Bispo não é mais jogador do Vitória. Nesta segunda-feira (13), a rescisão de contrato do volante com o clube rubro-negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Rescisão de Gabriel Bispo com o Vitória saiu no BID

(Foto: Reprodução)

Vale lembrar que o jogador já havia anunciado sua saída do Leão. No fim de novembro, ele acertou e foi anunciado pelo Kuopion Palloseura, time da 1ª divisão da Finlândia. O contrato é de um ano e meio.

Contratado em 2019 pelo Vitória junto ao Bahia de Feira, Gabriel Bispo já não vinha atuando no Leão desde 29 de maio. Ele começou a ter problemas por salários atrasados e chegou a colocar o clube na Justiça, pedindo o pagamento de R$ 250 mil referentes a salários não pagos e recolhimento de FGTS.

A saída do volante só foi possível pois o atleta firmou um acordo com o Vitória, onde abriu mão de receber o valor que cobrava, enquanto o rubro-negro encerrava o contrato com ele. Dessa forma, o Leão não receberá pela transferência de Gabriel Bispo, mas ainda mantém 30% dos direitos econômicos do jogador.

Em sua temporada de estreia, em 2019, o volante atuou em apenas oito partidas. No ano seguinte, foi emprestado ao Juventude, pelo qual fez 30 jogos. Na temporada 2021, participou de 37 duelos pelo Vitória, e marcou um gol.