Resgate mais iluminado: bairro recebe 389 pontos em LED

O bairro do Resgate é o mais novo beneficiado pelo programa Iluminando Nosso Bairro (INB), que proporcionou a instalação de 389 pontos de luz em LED em 15 ruas do bairro. Com investimento municipal de R$447 mil, a intervenção foi entregue de forma simbólica pelo prefeito Bruno Reis, na noite da quinta-feira (20).

Na prática, as novas lâmpadas proporcionam mais sustentabilidade ao meio ambiente, sendo 60% mais econômicas e possuindo maior vida útil e baixo custo de manutenção. Essa é a tecnologia mais moderna de iluminação e se sobressai com vantagens notórias sobre outros modelos, principalmente nos quesitos eficiência luminosa e energética, qualidade e durabilidade.

Além disso, todas as luminárias instaladas no Resgate estão aptas a receber o sistema de telegestão. A tecnologia permitirá, dentre outras coisas, o controle remoto dos equipamentos, identificação imediata das ocorrências, economia no consumo de energia e redução de custos operacionais.

O chefe do Executivo municipal destacou o quanto Salvador vem avançando no setor. “A iluminação em LED é a que temos de mais moderna no mundo. Recebi hoje o presidente da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no gabinete e falei pra ele o quanto a cidade estava avançada com a nova iluminação. Outros locais têm promovido essa modernização através de PPPs (parcerias público-privadas) e, aqui, essas intervenções são feitas com recursos públicos . Vamos chegar ao final do ano com toda a nossa rede modernizada”, disse Bruno Reis.

A intervenção contribui, ainda, para proporcionar mais conforto e aumentar a sensação de segurança dos cidadãos, como declarou a estudante Mayara Santana, de 26 anos. "É uma ação que vem para valorizar mais o bairro porque melhora a visibilidade e automaticamente aumenta o número de pessoas que andam pela rua. Isso consequentemente colabora para o aumento da segurança”.





“As lâmpadas amareladas que tinham aqui queimavam com frequência, além de iluminarem mal. À noite dava certo medo sair. Essas em LED trazem uma qualidade notória ao ambiente. Deixam toda a área com aspecto mais moderno”, completou o administrador Arthur Castro, de 32 anos.





Balanço – Assim como o Resgate, apenas este ano, outras 12 localidades da capital baiana foram beneficiadas com o Iluminando Nosso Bairro. A iniciativa alcançou as Cajazeiras II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI, que ganharam total de 3.910 novos pontos de iluminação em LED, Campinas de Pirajá (843 pontos), Cosme de Farias (1.659), Tancredo Neves (1.765) e Alto do Coqueirinho (509).