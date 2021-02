Resolução de problemas e novos olhares sobre negócios

Quando adolescente, ele ouvia da mãe que se não fizesse um curso superior e cometesse um crime, iria para uma cela comum. Como não havia a menor pretensão de cometer crimes e via o exemplo do pai e da mãe, que sempre trabalharam como autônomos, Jonathas Freitas decidiu que seguiria o caminho apontado pelo amigo e guia espiritual que dizia que, no futuro, as pessoas seriam recompensadas por resolver os problemas alheios.

Essa meta, para ele, seria capaz de responder a vontade de ajudar outros tantos jovens a encontrarem renda e crescimento pessoal no universo digital, mesclando esse caminho ao presencial. Com 18 startups com valor de mercado de US$ 100 milhões, ele foi eleito empreendedor do ano pelo Prêmio Jovem Brasileiro, recebeu a medalha São Paulo Digital da Câmara de São Paulo por compartilhar conteúdos que transformam a vida das pessoas.

Enquanto empreendia, Jonathas Freitas percebeu que a tarefa não era fácil e que, ao contrário do que alguns possam imaginar, a tarefa exige um trabalho com dedicação superior a oito horas diárias e que a diferença entre os gênios e os loucos reside em não desistir e focar nos resultados. “Você é o seu resultado, logo é preciso dedicação, empenho e saber que para obter o sucesso, é preciso mirar na lua para acertar as estrelas”, defendeu.

O empreendedor digital e investidor, sócio do fundo DreamMaker, Jonathas Freitas foi o convidado de Flávia Paixão, durante a live Empregos e Soluções dessa semana. Durante o encontro, o empresário contou como os fatores timming, competência, network, escala, recorrência podem ser determinantes para o sucesso de um empreendimento. Para Freitas, para empreender é preciso testar hipóteses e lidar com a vontade de desistir.

Jonathas e Flávia conversaram sobre os desafios do empreendedorismo num tempo onde velhos paramêtros estão desconectados com a realidade (foto: Instagram/reprodução)

“O sucesso pode ser uma ciência exata, mas é preciso aprender a lidar que os problemas são multidisciplinares, logo, é preciso entender um pouco de cada coisa, ser um generalista para poder ver a questão como um todo”, disse, ressaltando a importância da importância de que a junção de áreas diferenciadas podem ter na hora de compreender uma conjuntura de negócios.

Durante a conversa, inclusive, o empresário aproveitou para ressaltar que, hoje, não é a obtenção de uma formação universitária ou canudo que farão a diferença, mas o conhecimento amplo de uma determinada área que fará a diferença nos negócios. Freitas também destacou a importância de ser persistente diante das dificuldades para alcançar o diferencial no mundo do empreendedorismo.

Vale salientar que, semanalmente, a live Empregos e Soluções traz um empreendedor que divide como público suas experiências na área. A iniciativa é realizada sempre às quartas-feiras, às 18 horas, na página do Jornal Correio no Instagram.