Respiradores enviados pelo governo federal vão para 3 hospitais de Salvador

O destino dos 60 respiradores que Salvador recebeu do Ministério da Saúde foi anunciado nesta quarta-feira (10) pelo prefeito ACM Neto. Vinte irão para a segunda tenda do hospital de campanha do Wet'n Wild, outros vinte para o Hospital Sagrada Família e os últimos 20 vão para o Hospital Salvador, que a partir desse final de semana será incorporado no combate ao coronavírus.

Segundo o prefeito, o Hospital Sagrada Família já tem 20 leitos de UTI. "A ideia nossa é que o Sagrada Família possa chegar a 40 leitos de UTI, vai dobrar a capacidade de atendimento em terapia intensiva sob os cuidados das Obras Sociais Irmã Dulce", explicou.

Já o Hospital Salvador tinha contrato inicial para funcionamento de 10 leitos de UTI, que já estão prontos, e vai ampliar a capacidade. "A partir desse final de semana o Hospital Salvador se incorpora à nossa rede. Já fizemos o contrato. O contrato inicial a previsão era de funcionamento de 10 leitos de UTI, que já estão prontos, com os equipamentos funcionando, que não tem nada a ver com os respiradores que estão aqui. São respiradores do próprio hospital. E esses que estão aqui, vinte deles vamos colocar lá no Hospital Salvador", detalhou.

Segundo o prefeito, há possibilidade de Salvador receber mais respiradores do governo federal. "O respirador é um dos elementos, mas não o único", afirmou, dizendo que é preciso ter equipes qualificadas para operar os equipamentos. "Não adianta você ter muito equipamento se não tem equipamento, nem ter equipe sem ter equipamento. As coisas caminham lado a lado", afirmou, dizendo que vai depender da demanda.

Ele afirmou também que a prefeitura tem possibilidade de em dez dias receber 50 respiradores em comodato (empréstimo) de um prestador serviço. "Já se comprometeu, se apalavrou, de até o fim do mês trazer em comodato 50 respiradores", explica. "Esses 60, mais os 50 que tão chegando aí, mais os 10 do Hospital Salvador que a gente coloca no final de semana para funcionar, mais outros 5 do Isbot... Estamos em processo de aquisição desses cinco, que a gente espera que dê certo... Estamos falando de 125 respiradores".

De acordo com Neto, 83% dos leitos da rede privada para covid-19 estavam ocupados até ontem. Já a taxa de contaminação na capital baiana está em 4,2%. A rede pública tem taxa de ocupação que oscila entre 70% e 75%. Segundo o prefeito, o objetivo é ficar 14 dias com essa taxa em 60% ou menos.