Responsabilidade social também se aprende na faculdade

Adotar atitudes que promovam o bem-estar não só de quem nos cerca, mas levar essa prática para o maior número de pessoas possível de forma voluntária. O conceito de responsabilidade social envolve o pensamento coletivo, estimula a criatividade e se transforma em propósito quanto mais cedo passa a ser algo natural na vida de todos.

Desde que a pandemia do novo-coronavírus atingiu o planeta, foram inúmeros os relatos de empresas e entidades que encabeçaram ações de auxílio ao próximo. Muitas delas já tinham instituídos estas práticas no seu dia a dia. Na UNINASSAU, este propósito faz parte inclusive do projeto pedagógico e é aplicado de diversas formas na rotina dos estudantes desde o primeiro semestre dos cursos de graduação, justamente para fazer como que o aluno tenha a compreensão de que adotar a responsabilidade social só o tornará um profissional mais completo.

Segundo a reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz, a responsabilidade social é um dos pilares da instituição de ensino. “Faz parte do nosso compromisso com a educação por entendermos que formamos profissionais para o mundo e que esse mundo precisa, além da técnica e da competência, do respeito às pessoas”, explica.

Para colocar a teoria em prática, a UNINASSAU insere em seu calendário anual diversas atividades de responsabilidade social, muitas aplicadas em todas as unidades do país. “Em nosso portfólio temos ações como o Praia Limpa, que chama a atenção da população para os cuidados com o descarte do lixo nas praias, o Bike Sem Barreiras, que proporciona às pessoas com deficiência ou que tenham dificuldades de locomoção a experiência de andar em bicicletas adaptadas; o Termômetro de Transplantes, que gera uma contagem de pessoas dispostas a doar órgãos; o Trote Legal, no qual os calouros arrecadam alimentos; o Adote uma Criança, que faz a alegria dos pequenos de orfanatos no Natal; o Impostômetro, que fica em Lauro de Freitas, e tantos outros”, lista.

Adaptação

A maioria dos projetos da UNINASSAU precisaram parar ou serem adaptados com o distanciamento social imposto pela pandemia. “Tivemos uma redução efetiva do movimento dentro da universidade e isso provocou em nós a necessidade de repensar as ações. A pergunta era: como a universidade vai cumprir seu papel?”, conta Cecília. A partir desta questão, professores e coordenadores criaram projetos de responsabilidade social de acordo com a nova realidade.

“Nunca fizemos tantas lives”, brinca a reitora. A programação teve de tudo: de treinos ministrados pelo pessoal de Educação Física a encontros para falar sobre economia. “Tudo foi pensado para contribuir com as pessoas que estão em casa. Criamos um calendário de conteúdos que pudessem ajudar no psicológico, na saúde, no trabalho, na nova renda, na empregabilidade. Cada coordenador recebeu um desafio: o que você pode entregar para a comunidade?”.

A reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz: compromisso com o social mesmo durante a pandemia (Foto: reprodução)

As atividades de estágio e práticas também foram repensadas. Os alunos de Pedagogia tomaram a iniciativa, ao lado dos professores, de costurar e doar máscaras; os cursos livres Capacita e Qualifica, realizados dentro da universidade tradicionalmente em janeiro e julho, passaram a ser online e aconteceram durante todos os meses da pandemia; os professores e coordenadores de Gastronomia e Nutrição fizeram lanches saudáveis e doaram aos profissionais do Hospital Espanhol que atuam no combate à covid-19. “Fizemos a ação na semana do Dia das Mães e fomos pessoalmente lá levar como uma forma de agradecer, um gesto de carinho”, revela Cecília.

O pessoal de Engenharia Civil também arregaçou as mangas. “Entregamos três pias comunitárias no Bairro da Paz. O curso fez o projeto, a coordenadora acompanhou a construção como responsável técnica e a comunidade montou as pias com o material que compramos lá mesmo. Fizemos uma parceria com a associação do bairro para que entendesse o propósito da ação e preservasse aquilo que estava sendo feito para o benefício daquela comunidade”, conta a reitora.

Entidades que já eram parceiras da UNINASSAU também se uniram à universidade para realizar ações solidárias. Uma delas foi o drive-thru organizado junto com a Organização do Auxílio Fraterno (OAF), realizado no estacionamento da unidade da Pituba. Durante um fim de semana, foram arrecadados alimentos, roupas e itens de higiene, doados à instituição social localizada na Lapinha, que hoje abriga 82 crianças e jovens de 20 dias de vida a 18 anos.

“O Drive-Thru Solidário beneficiou ainda cerca de 150 famílias da comunidade em nosso entorno e ex-internos que não conseguiram estabilidade de imediato, após a saída do abrigo, e também demandam do nosso apoio”, conta o diretor-presidente da OAF, Jozias Sousa.

A ideia da ação veio da OAF após Jozias ser procurado por Cecília. As instituições são parceiras desde 2018, inclusive com a passagem de alunos da universidade estagiando na Organização. “Com olhar sempre muito sensível, a UNINASSAU, na pessoa da professora Cecília, colocou mais uma vez o campus à disposição para fortalecer o trabalho que estamos fazendo”, explica.

A coordenadora da UNINASSAU Salvador, Milena Lima, e o presidente da OAF, Jozias Sousa: 150 famílias assistidas

Jozias hoje se dedica à arrecadação de fundos para construção de apartamentos para crianças portadoras de necessidades especiais. “Por estarmos num prédio verticalizado, temos limitações para receber internos com essas demandas. Estamos dependendo da boa vontade de empresários que possam ajudar na construção. Já temos o projeto inteiramente desenvolvido pelo UNINASSAU, apenas dependendo de recursos para ser iniciado”.

“A responsabilidade social é um atributo de sempre. E se manteve mais forte do que nunca na pandemia”, acredita Cecília. “Nunca fizemos tantos congressos online, nunca fizemos tantas ações. Tudo isso em torno de um compromisso que a educação tem com a comunidade e que se tornou mais forte ainda quando a gente se viu longe fisicamente dos nossos alunos”.



