Responsáveis pelo suporte logístico de ataques a banco são presos na Bahia

Dois homens responsáveis pela logística de ataques a instituições financeiras na Bahia foram presos na manhã desta quinta-feira (8), após a deflagração da terceira fase da Operação Aerarium, realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco). A operação acontece nos municípios de Simões Filho, Rafael Jambeiro, Itatim, Santo Estevão, Feira de Santana, Caetité e Itaberaba.

"São prisões muito importantes para esclarecer a individualização da atuação de cada membro da organização criminosa. Buscaremos a identificação de todos os responsáveis por esses crimes, onde quer que estejam", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Com um dos presos, um dos alvos mais procurados, foram localizados drogas e dinheiro parcialmente destruídos. "Possivelmente, as cédulas são frutos dos ataques a banco. Vamos levar as notas para perícia. Ele oferecia o suporte logístico para viabilizar as ações criminosas e será autuado em flagrante. As diligências em relação a ele ainda estão em curso", esclareceu Bezerra.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado. Participam também equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e a Coordenação de Operações Especiais (COE).