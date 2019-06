Restaurante com parque infantil em Salvador? Listamos 20 lugares

Almoçar, jantar ou apenas beliscar aquele caranguejo com uma cervejinha gelada pode não ser tão relaxante se você tiver que tomar conta das crianças ao mesmo tempo.

Pensando nisso, listamos alguns bares e restaurantes em Salvador que possuem espaço infantil ou opções de entretenimento, com todo conforto e segurança para os pequenos. Algumas opções são até gratuitas.

Confira:

A Porteira

Possui dois parques: um para crianças de até 8 anos e outro para crianças maiores. Espaço coberto, com parquinho, balanço, escorregador e jogos. Gratuito para clientes que estiverem consumindo na casa. Av. Dom Eugênio Sales, 96 - Boca do Rio. Telefone: 71 3461-3328.

Baita Tchê

Tem pula-pula e jogos para crianças a partir dos 3 anos. Custa R$ 8 por criança para clientes que estiverem consumindo na casa. R. Marquês de Queluz, 45 - Pituaçu. Telefone: 71 3461-1084.

Rancho do Cupim

Espaço de 10 m², com escorregadores, castelo, casinha, balanço e chão com texturas. Permitido para crianças a partir de 3 anos, que devem ser monitoradas pelos pais. Gratuito para clientes que estiverem consumindo na casa. R. Marquês de Queluz, 728 - Pituaçu. Telefone: 71 3021-1111.

Barbacoa Salvador

Vídeo-games, cineminha, escorregadores, livros e jogos. Para crianças a partir de 3 anos. O espaço só funciona aos sábados, domingos e feriados, no horário de 11h30 às 16h. É gratuito para clientes que estiverem consumindo na casa. Av. Tancredo Neves, 909 - Caminho das Árvores. Telefone: 71 3342-4666.

Cabana da Cely

Piscina de bolinhas, pula-pula, casinhas e brinquedos. Tem monitor sábado e domingo. Para crianças a partir de 3 anos. Nos fins de semana, custa R$ 7. Nos outros dias, é gratuito para clientes que estiverem consumindo. R. Marquês de Queluz, s/n - Lot 48/49 Qd XI - Pituaçu. Telefone: 71 3232-6444.

Ki-Mukeka

Caixa de brinquedos, quadro negro, ferramentas para desenho e tapete interativo. Livre para todas as idades e gratuito para clientes que estiverem consumindo. Apenas na unidade do Jardim Armação. Av. Octávio Mangabeira, 136 - Jardim Armação. Telefone: 71 3461-7333.

Bargaço

Casa de brinquedos, balanço, escorregador, desenhos e mesa para pintar. Aos sábados e domingos tem monitor. Gratuito para clientes que estiverem consumuindo. R. Antônio da Silva Coelho, Quadra 43, Lote 18 e 19 - Jardim Armação. Telefone: 71 3231-1000.

Spaguetti Lilás

Brinquedos interativos e aulinhas de como fazer espaguete. Para crianças a partir de 3 anos. Espaço aberto a partir das 18h e gratuito para clientes que estiverem consumindo. Al. Benevento, 509 - Pituba. Telefone: 71 3270-3872.

Caranga Bar

Tem piscina de bolinhas, vídeo-games e jogos de tabuleiro. Para crianças de qualquer idade, de terça a domingo. Gratuito para clientes que estiverem consumindo. R. Minas Gerais, 643 - Pituba. Telefone: 71 2137-4539.

Rua 15

Conta com piscina de bolinhas e casa de brinquedos. Espaço aberto a partir das 11h. Gratuito para clientes que estiverem consumindo. Sem idade mínima. Av. Iemanjá, 33 - Boca do Rio. Telefone: 71 3230-0501.

Porto Brasil

Jogos, piscina de bolinhas e ferramentas para desenhar. Custa R$ 15 por criança que só podem entrar a partir dos 3 anos. Espaço aberto de terça a domingo. R. Miguel Navarro Y Cañizares, 428 - Pituba. Telefone: 71 3353-7233.

O Picuí

Tem brinquedos diversos, cavalinhos, mesas e ferramentas de desenho, além de uma área com grama sintética. Sem idade mínima e gratuito para clientes que estiverem consumindo. Espaço aberto todo os dias. R. Melvin Jones, 91 - Armação. Telefone: 71 3461-9000.

Rei do Pirão Pituba

Brinquedos, jogos e mesas para desenhar. Sem idade mínima e gratuito para clientes que estiverem consumindo. Apenas na unidade da Pituba. Av. Octávio Mangabeira, 2609 - Pituba. Telefone: 71 3023-4455.

Caranguejojó

Espaço com pula-pula, mesinhas e brinquedos para crianças a partir de 3 anos. Possui monitor nos fins de semana. De segunda a sexta, os pequenos devem ser observados pelos responsáveis. Gratuito para clientes que estiverem consumindo. Estr. das Pedrinhas, 3 - Imbuí. Telefone: 71 3022-7755.

Five Sport Bar - Shopping Paralela

Espaço com mesas de vídeo-game e brinquedos. Todos os dias, até às 16h, para crianças a partir de 2 anos. Possui monitor e custa R$ 10 por cabeça. Só na unidade do Shopping Paralela. Av. Luís Viana Filho, nº 8544, Piso L2. Telefone: 71 3023-8555.

Casa di Vina

Parque com casinhas, escorregador e brinquedos. Para crianças de qualquer idade. Espaço aberto a partir das 12h e gratuito para clientes que estiverem consumindo. R. Flamengo, 44 - Itapuã. Telefone: 71 3014-8730.

Tô Chegando

Escorregadores, quadro negro, carrinhos e brinquedos de montar. Espaço aberto diariamente e gratuito para clientes que estiverem consumindo. Sem restrição de idade. R. das Esperas, 19 - Pituba. Telefone: 71 99921-8124.

Barravento

Espaço com escorregadores, casa de brinquedos, cavalinhos, mesas para desenho e bolas. De sexta a domingo com monitoria. Gratuito para clientes que estiverem consumindo e sem idade mínima. Av. Oceânica, 814 - Barra. Telefone: 71 3247-2577.

Caranguejo da Orla

Espaço com pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador e caixa de brinquedos. Aberto todos os dias, com monitor. Sem idade mínima. Custa R$ 15 por criança. R. Sergipe, 93 - Pituba. Telefone: 71 3012-3255.

Dendê Gastronomia Baiana

Disponibiliza, sem custo adicional para clientes que estiverem consumindo, revistinhas de colorir, lápis de cor, jogos e livros infantis para a criança se entreter na mesa mesmo. R. da Fonte do Boi, 131 - Rio Vermelho. Telefone: 71 3019-1304.