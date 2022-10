Restaurante e Bar 705 celebra um ano de sucesso na orla de Pituaçu

A mística de que restaurantes muito grandes não vingam na capital baiana está caindo por terra. Prova disso é o imponente prédio construído na orla de Pituaçu para abrigar o 705 Restaurante e Bar que completou um ano esta semana com um jantar preparado por cinco chefs premiados e lotação esgotada.

Camarão crocante

O espaço, comandado pela empresária Tamires Araújo, é um equipamento moderno, que tem à frente da cozinha o experiente chef Jadson Nunes que na última quarta-feira (28) dividiu os fogões com Fabricio Lemos, Lisiane Arouca, Ricardo Brito e Cadu Moura, numa experiência gastronômica harmonizada com rótulos fornecidos pela Decanter.

Tomahawk - Costela de cordeiro grelhado com risoto de banana da terra, chourizo e queijo cabra.

Os dois andares bem decorados, ambos com vista privilegiada para o mar, foram montados três ambientes: salões (térreo e superior), adega e um atraente lounge bar. Vale destacar a enorme e bem equipada cozinha que também ocupa dois níveis do imóvel, além de uma área exclusiva para eventos.

Lírio - Risoto com vegetais, queijo parmesão e cogumelos grelhados: prato vegetariano

Espaçoso e confortável, o 705 tem projeto arquitetônico da dupla Jean Sagot e Thais Abreu, que além da decoração, caprichou também na acústica – um dos pecados de muitos restaurantes da cidade – que permite um convívio tranquilo dos comensais mesmo com a ocupação máxima que é de até 250 pessoas. Outro ponto positivo é o estacionamento próprio com 50 vagas.

Burrata empanada

Mas o melhor do 705 está na sua cozinha que passeia entre o clássico e o mediterrâneo, com rasantes na comida latina numa pegada bem contemporânea. O acerto está na escolha de Fabrício Lemos, dono do Ori, Origem e Omí, para imprimir o conceito gastronômico da casa, mantido por Jadson, um dos seus muitos pupilos desde os tempos em que pilotou a cozinha do Al Mare.

Grelhado misto de frutos do mar

Nas entradas, destaque para os camarões empanados, a burrata empanada e a degustação do mar que reúne diversos mariscos. No quesito pratos principais, vale provar o nhoque de mandioquinha com camarões crocantes, o filé de Angus e o polvo grelhado. Para quem não dispensa um pouco de doçura, vai uma dica: o cardápio de sobremesas leva a assinatura da premiada Lisiane Arouca que dispensa apresentação.

Sobremesa A Preferida de Tamires

A carta de drinques, que tem dentre outras preciosidades, o Sol de Pituaçu - uma mistura equilibrada de Bourbon, vodca, maracujá, açúcar e água com gás - oferece ainda outras delícias como o Três Gerações e o Umbuzada, foi elaborada pela consultora de bebidas Isadora Fornari, colunista da Revista Prazeres da Mesa. Em suas criações, destaque para uma carta de cachaças, uma verdadeira viagem pelo Brasil, através das bebidas destiladas. Vale ressaltar ainda que, além do cardápio completo, o restaurante tem um cardápio vegetariano, bem como um menu executivo disponível das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira. Vale a visita.

Sobremesa: A Fabulosa Maria Alice

Serviço:

705 Restaurante e Bar | @705restauranteebar

Rua Manoel Antônio Galvão, 32, Pituaçu.

Reservas - 71 99723-0705.