Restaurante faz live festejando Santo Antônio e doa quentinhas de feijoada

O Restaurante Casa de Tereza terá uma live em homenagem a Santo Antônio, em parceria com o Grupo Batifun, no sábado (13). Com ajuda de um grupo de devotos, serão doadas 500 quentinhas de feijoada para pessoas em situação de rua e igrejas.

O "Samba de Santo Antônio" vai acontecer dentro do próprio restaurante, no Rio Vermelho, a partir das 14h, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social recomendadas pelas autoridades. A live será transmitida no canal oficial do Grupo Batifun no Youtube.

Tereza terá ajuda de familiares de Dodó, uma devota ardorosa de Santo Antônio que tradicionalmente levava feijoada para as ruas de Salvador na data, além de um grupo com outros devotos do santo.

A doação será de feijoada completa, acompanhada da ‘farofa branquinha’, que faz parte da linha de farofas artesanais assinadas pela chef. A entrega das refeições será feita para pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas e também nas igrejas de Salvador.

“O Restaurante Casa de Tereza é a casa da família baiana. Com esta parceria exaltamos ainda mais o nosso amor pelos baianos, preservando nossas tradições e promovendo conexões”, diz Tereza.

Formado por Marcelo Timbó, Junior Luiz e Fernando Rufino, há 22 anos, o Grupo Batifun promete uma verdadeira roda de samba, com repertório especial, marcado por cânticos religiosos e sucessos do grupo e da atualidade, em clima de samba total.