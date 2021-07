Restaurante inspirado nos açougues italianos é inaugurado na Marina

Macelleria Quitéria (divulgação)

Um novo restaurante acaba de ser aberto na Bahia Marina, em Salvador. Trata-se do Macelleria Quitéria, que está funcionando em regime de soft opening. Inspirado nos açougues italianos, o espaço é especializado em cortes nobres e carnes especiais. A casa – com nome em homenagem à heroína baiana Maria Quitéria – é projetada pelo arquiteto Mário Figueiredo.

“Foi feito um ambiente com visual leve, que mudasse a ideia de ‘churrascaria’. A Macelleria, por ser um restaurante de carnes, precisava ter uma identidade que refletisse também o nome, feminino e com personalidade própria”, nos disse Figueiredo.

Por trás da operação, estão três empresários: Mauro Cesar, Fabio Carvalho e João Fiamenghi.

Rebeca Tannus e Daniel Fagundes (reproduçã/redes sociais)

Novo casal

Tem novo – e lindíssimo - casal formado em Salvador. Os pombinhos, no caso, são Daniel Fagundes e Rebeca Tannus, que andam circulando pela cidade no maior clima de romance, sem nada a esconder: o Instagram que o diga. No domingo, os dois publicaram a primeira foto juntos na rede social. O registo foi feito em frente ao Residencial Adelaide, durante um passeio de barco. Daniel é dentista e comanda uma clínica com o seu nome, no CEO Salvador Shopping. Já Rebeca é empresária e está à frente do grupo Amazon, um dos maiores produtores e distribuidores de produtos de tatuagem. Vida longa ao casal!

Victoria Cintra (divulgação)

Mais uma unidade

Victoria Cintra, Daniel Mello e Paulo Cintra decidiram investir em mais uma unidade do restaurante Healthy por Victoria Cintra, que hoje funciona no Ondina Apart Hotel. A abertura do novo espaço, no Salvador Shopping, está prevista para agosto. A decisão foi tomada pelos sócios após o crescimento da marca durante a pandemia. A primeira unidade foi aberta em janeiro de 2019 e hoje funciona todos os dias, do almoço ao jantar, sem intervalos, com uma equipe de quase 30 colaboradores. Com o novo endereço, nos planos está praticamente dobrar esse time.

Nomeado

Alberto Balazeiro é o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá, o baiano assume vaga do ministro Brito Pereira, que se aposentou. Em conversas reservadas, Alberto é apontado como brilhante e extremamente simples e modesto.

Pico Garcez (foto: Denise Andrade)

Exposição

O artista visual Pico Garcez é um dos convidados da mostra F23 Encontros Fotográficos, que o Clube Paulistano inaugura hoje, em São Paulo. Para a exposição, cuja curadoria leva a assinatura de Sergio Scaff, o fotógrafo selecionou cerca de sessenta imagens produzidas a partir das suas andanças por destinos como Sri Lanka, Butão, Atacama, Polinésia, Bahia, São Paulo, entre outros.

Adeus, ano velho

A Carvalheira anunciou que irá promover uma série de eventos, entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, para celebrar a virada do ano, em Morro de São Paulo, na Bahia. O projeto, batizado de Amaré, será realizado em parceria com as produtoras Memo e We Make.

Flavio Brito (divulgação)

Destaque empresarial

À frente da Estoque Tudo Self Storage, o empreendedor baiano Flavio Brito foi convidado pela Band nacional para participar do programa Empresários de Sucesso, que destaca o trabalho e a criatividade de profissionais brasileiros bem-sucedidos de diversos ramos de atuação. As gravações ocorreram na semana passada, nas instalações da empresa, especializada em locação de boxes para a autogestão na guarda e organização de qualquer tipo de bem (móveis, objetos, documentos, estoques, coleções, etc). Ainda não foi informado que dia a entrevista vai ao ar. "Foi um enorme prazer saber que fomos escolhidos nacionalmente para participar do programa, apontados por nossos clientes como uma empresa referência no setor", comemora Flavio.

Preciosidades

O famoso restaurante parisiense La Tour d´Argent irá realizar, em setembro, uma venda especial dos melhores vinhos de sua gigantesca adega para renovar o estoque do estabelecimento. Trata-se de uma oportunidade rara de adquirir tesouros de uma das melhores coleções do mundo.