Restaurante no Salvador Shopping é atingido por princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu o restaurante Pier 33 do Espaço Gourmet do Salvador Shopping no final da manhã desta terça-feira (26). Houve muita fumaça e os clientes saíram do local, mas ninguém ficou ferido.

Em nota, a administração do shopping diz que o incidente foi "rapidamente contornado" pela equipe. As causas do incidente ainda não foram identificadas.

O shopping continua funcionando normalmente, exceto pelos restaurantes e lojas do entorno do Espaço Gourmet, que estão temporariamente fechadas. O local ficará isolado até conclusão do serviço na área.

Confira a nota do Salvador Shopping na íntegra:

"Sobre o ocorrido na manhã de hoje, 26/10, a administração informa que houve um princípio de incêndio em um restaurante do Espaço Gourmet, mas que foi rapidamente contornado pela equipe do centro de compras. As causas do incidente ainda não foram identificadas. O shopping permanece funcionando normalmente, apenas os restaurantes e lojas no entorno do Espaço Gourmet estão, temporariamente, fechadas. O local segue isolado até a conclusão do serviço".