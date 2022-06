Restaurante recém-aberto na Barra chama atenção por janelas incomuns

As aberturas nas paredes substituem as janelas para a Baía de Todos os Santos. O tempo de preparo e de espera - apesar de ser um esforço da casa diminuí-los - fazem do local uma extensão da casa de Dona Selma, proprietária do Bendito Quintal, na Ladeira da Barra, em Salvador.

A temperatura ambiente, sem climatização, e os pratos feitos na hora, numa cozinha semi-industrial, tornam a experiência no local algo que vai muito além do cenário instagramável que vem sendo reproduzido pelos visitantes nos últimos meses.

Por lá, as oportunidades de consumo se dividem entre café da manhã e almoço, já que o funcionamento da casa nunca passa das 18h, quando o sol se põe. De terça a sexta, o Bendito Quintal funciona das 12h às 18h. Nos mesmos dias, a casa abre para café da manhã apenas com reserva, oferecendo um buffet livre a R$ 40. Já aos sábados e domingos, o café da manhã às 7h já é servido por ordem de chegada e o espaço segue aberto para o almoço.

No cardápio, os caldos, o acarajé, a casquinha de siri, a pititinga, os bobós e as moquecas variadas não negam que se está na Bahia. Mas, também vai além e abraça o mundo, com opções veganas e pratos como Medalhão Suíno, Carne do Sol e Filé à Parmegiana.

Bendito Quintal

Ladeira da Barra

Av. Sete de Setembro, 2998

@benditoquintal