Restaurante reforça segurança em sua operação

Desde a declaração de pandemia em razão do novo CORONAVIRUS, o restaurante japonês Nozu adotou uma série de normas de higiene, cuidados e práticas a fim de preservar o ambiente da cozinha, a saúde dos seus funcionários e a garantia de segurança e manutenção da qualidade no produto entregue. Entre os principais cuidados, estão os treinamentos com reforço nos protocolos de higienização dentro e fora do ambiente de trabalho praticados por todos os colaboradores. Além disso, toda a equipe recebeu suplementos vitamínicos para o fortalecimento do sistema imunológico, houve reforço dos pontos de disponibilização de álcool gel e o fornecimento de equipamentos de proteção. “Além do cuidado rigoroso com a manipulação do pedido, enviamos em todas as sacolas de delivery um folheto com os procedimentos que devem ser adotados pelo consumidor ao receber o pedido em casa”, conta uma das sócias, Maria Carvalho.

