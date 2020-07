Restaurantes oferecem kits especiais para que o cliente prepare sua comida em casa

Caminhando para o quinto mês de portas fechadas, com altas contas fixas para bancar, empregos para preservar e uma vontade enorme de produzir, os chefs e donos de restaurantes e de bufês têm feito malabarismos para manter o mínimo de receita e evitar assim o fim de seus empreendimentos.



Mesmo para aqueles que encontraram no sistema de entrega em domicílio um paliativo para não sucumbir, é preciso exercitar a criatividade para driblar a concorrência – que cresceu muito durante a pandemia – e seduzir o cliente com novidades e diferenciais. A bola da vez é promover experiências gastronômicas onde o cliente pode virar um chef por um dia com a ajuda luxuosa de um especialista em cozinha.

(Divulgação)

O bufê Fernanda Possa oferece kits especiais

A chef Fernanda Possa capricha na produção dos kits que manda para casa, incluindo até um passo a passo para que a pessoa monte uma mesa sofisticada, com a própria assinatura. A ideia, segundo ela, que comanda o bufê com seu nome, em parceria com a sócia Juliana Bacelar, é encantar o cliente e fazê-lo participar da produção do “evento”. “A proposta é oferecer às pessoas, a oportunidade de fazer a produção de sua própria mesa, retirar sua louça e cristais do armário e celebrar a vida, mesmo diante de tantas incertezas deste novo tempo”, diz.



A cafeteria Coffeetown Salvador foi a primeira a apostar neste formato de oferecer experiências completas em formas de kits e boxes que chegam às residências dos clientes, embalados e prontos para serem customizados. Tem para todas as ocasiões, do café da manhã ao happy hour, de festas de aniversário a kits infantis.

(Divulgação)

Delicadezas propostas pela Coffeetown para um brunch em casa

O cliente pode começar o dia com um brunch completo que conta com croissants, sucos, bolos, geleia e granola artesanais, pudim de leite e outros produtos exclusivos e assinados pela marca - e encerrar com o kit Wine Box, que é composto de vinhos selecionados, pães finos, geleias, molhos, pastas, queijos e frios.



A meninada também tem sido um filão explorado pelo segmento. O kit infantil da Coffeetown inclui panquecas, cookie, muffin, frutas com iogurte, croissant e suco, que podem ser consumidos a qualquer hora do dia.



A onda do Faça Você Mesmo também inclui o ritual da pizza, proposto pelo chef Celso Vieira, que desde o começo deste mês incluiu a opção no cardápio de delivery do Pasta em Casa. A ideia, segundo ele, é promover reunião de família na cozinha. O Kit Pizza em Casa é composto por massa fresca crua, molho de tomate especial e dicas preciosas do chef.

(Foto:Raul Spinassé/ Divulgação)

Pasta em Casa manda passo a passo pro cliente preparar a massa da pizza



“É um prato quase afetivo. A ideia é oferecer um produto que una as pessoas, que as faça curtir em família. Não precisa acertar! O bacana é dividir o momento, fazer uma farra em torno da preparação”, diz.



O kit custa R$ 32 e leva 400g de massa fresca para pizza, acompanhada por 100g da melhor farinha para polvilhar, e 150 ml do molho cru especial de tomate da casa. Completa o pacote um passo-a-passo detalhado do chef sobre como abrir e assar a pizza. O rendimento é de uma pizza grande de oito fatias.

Mas nem só de massas e guloseimas vivem os “isolados” da pandemia. E, diga lá, há dias em que faz falta aquela suculenta picanha do churrasco, aquela carne maturada que exala um aroma inebriante, né, mesmo? Se essa é mais uma daquelas saudades que te move, há diversas opções para quem busca materializar esta memória.

(Divulgação)

Sagaz propõe experiência do cliente preparar a própria carne maturada

O chef Gabriel Lobo, do Sagaz Assador – restaurante especializado em carnes - oferece cortes exclusivos de longa maturação, feitos na própria câmara fria do restaurante. Os kits completos, atualizados semanalmente, são embalados em caixas que levam um corte especial de carne, além de itens para finalização de refeição completa em casa, como entradas e acompanhamentos para a carne.

Mas se você é daqueles churrasqueiros de fim de semana, que gostam de esquentar a barriga na brasa, a boutique de carnes nobres Prime Meat Club preparou nove combos para o cliente montar um churrasco completo em casa. Os kits podem ser comprados já prontos ou o cliente pode selecionar as opções de carne que deseja.

(Divulgação)

Prime Meat Club entrega cortes prontos para o churrasco

Tem cortes clássicos como a picanha argentina, bife de chorizo, cupim, toscana suína e maminha; e seleções mais leves, como o do combo Fit (filé mignon, peito de frango e panaché de legumes) e Fit Fish (filé de salmão, peito de frango e panaché de legumes).

Mas se é um bom sanduba que você gosta de preparar, a hamburgueria Bravo criou um serviço que se encaixa no seu perfil. Trata-se do Bravo Pra Fazer, pacote com os ingredientes para preparar o hambúrguer na sua própria casa.

O cliente pode montar o pedido, selecionando cada item individualmente. Para auxiliar o chef de ocasião, a casa ainda oferece um atendimento personalizado para tirar dúvidas do preparo.

(Divulgação)

Bravo ensina a fazer o hamburguer em casa

A oferta deste tipo de serviço tem crescido nesta temporada de recolhimento em casa. Os pacotes incluem até a opção de se tornar um sushi man doméstico. A Nozu Delivery oferece um kit completo que reúne uma seleção dos melhores ingredientes, enviados separadamente, para você montar sushis e temakis.

O cardápio conta também com opções tradicionais da culinária japonesa, entre sushis, sashimis e iguarias variadas, além de pratos quentes e inovações criadas pelo chef. E aí, qual é a sua especialidade? Escolha a sua e viva essa experiência saborosa e lúdica com quem está aí esperando isso tudo passar. Fica a dica!

(Divulgação)

Kit do Nozu para preparar sushi e sashimi em casa

Onde encontrar:

Bufê Fernanda Possa - @fernandapossagastronomia - 71 | 98376-3181

Prime Meat Clube - @primemeatclub - 71 99967-3458

Nozu Delivery - @nozudelivery - 71 | 3033-2233

Sagaz Assador - @sagazassador - 71 | 99949-6066

Coffeetown - @coffeetownsalvador - 71 | 98344-4478

Pasta em Casa - @pastaemcasa – 71 | 99904-2244

Bravo - @eusoubravo – 71 | 98177-6162