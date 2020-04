Restaurantes Populares vão abrir nos finais de semana com refeição a R$ 1

As duas unidades do Restaurante Popular, mantidas pelo Governo do Estado nos bairros da Liberdade e Comércio, em Salvador, vão passar a servir almoço aos sábados e domingos. A abertura aos finais de semana é inédita e começa neste sábado (4). O horário de funcionamento será das 10h às 14h30.

Desde o dia 25 de março, os restaurantes estão servindo quentinhas no lugar do almoço dentro dos estabelecimentos. O objetivo é garantir a segurança e a saúde dos usuários que utilizam diariamente as duas unidades. Diariamente, as duas unidades servem cerca de 5 mil almoços.

De acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), responsável pela administração dos espaços, a ação deve minimizar a insegurança alimentar da população em meio à pandemia da COVID-19, o novo coronavírus.

Em ambos os restaurantes, o usuário paga o valor simbólico de R$ 1 pela refeição. As crianças menores que 05 anos são atendidas gratuitamente. Os Restaurantes Populares fornecem 4.945 refeições por dia, sendo 2.645 na unidade Comércio e 2.300 na unidade Liberdade.