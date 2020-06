Restaurantes preparam menus especiais via delivery para comemorar Dia dos Namorados

Uma das datas de maior faturamento para o segmento de bares e restaurantes, o Dia dos Namorados, este ano não poderá ser celebrado nestes recintos. Em tempos de isolamento social forçado pela pandemia, a festa terá que ser em casa mesmo. No caso para os apaixonados que estão cumprindo a quarentena juntos. Mas se depender dos empresários do setor, o almoço ou jantar romântico não será sacrificado, ao contrário, o clima pode ser ainda mais íntimo com a comidinha a luz de velas em sua casa. Desde a semana passada, as reservas em algumas casas estreladas já estão esgotadas, como é o caso dos restaurantes Ori e Origem. “Já encerramos as reservas para o dia 12, quem quiser antecipar pode pedir para o dia 11””, explica Fabrício Lemos, proprietário das duas casas, na Pituba e no Horto Florestal. Para facilitar a vida dos casais de apaixonados, o Correio preparou uma lista com as melhores opções oferecidas por restaurantes, chefs e buffets para celebrar a data em clima de intimidade e com assinatura de grandes chefs. Confira:

(Foto:Raul Spinassé/Divulgação)

Pasta em casa prepara kit especial

Pasta em Casa – 71 99904-2244 @pastaemcasa

Celso e Valeska não queriam apenas um menu de namorados, queriam algo especial, que falasse de amor e recolhimento em tempos de #fiqueemcasa. Por isso, o Pasta em Casa criou três opções de entradas frias, leves e muito frescas, com variedade de cores, texturas e sabores. Entre os pratos principais, as massas têm destaque e ganham um leque de novos sabores entre molhos e recheios. Para a sobremesa, a versão gelato do cheesecake de doce de leite. O jantar vai em uma 'casinha' exclusiva - com exemplares limitados! - feita em lona estruturada, toda feita à mão, com forro de bolinha e selo do Garimpo do Pasta. O mimo depois pode virar mochila, saco de pão que vai à mesa ou cachepot. O jantar contempla 2 entradas + 2 pratos principais + gelato (pote de 500g) e vai em embalagem especial com um pingente de coração. Preço: R$ 250 com pedidos até 10/06, às 17h.

(Foto:Leonardo Freire/Divulgação)

A costela e a torta que ilustra a matéria estão no menu do Manga

Manga – 71 99296-3232 @mangarestaurante

Os chefs Kate e Dante Bassi prepararam um menu especial para a data que tem opções com ou sem vinho. Entrada com Pães da casa com manteiga noisette e Tacos de barriga de porco com tartar de lagosta; Costela de boi com alho poró, cebola caramelizada e farofa de banana como prato principal; e Mousse de baunilha com framboesa, creme de coco e água de rosas, de sobremesa.

Jantar para duas pessoas sai por R$250,00, se quiser acrescentar o vinho, o valor sobe para R$360,00. Para quem quer um plus, o chef sugere uma torta com seis camadas de bolo de chocolate, mousse au chocolat, ganache com caramelo e praliné de avelã, acompanhada de flores e cartão que sai por R$50.

(Divulgação)

O confit de pato é uma das opções do menu do Larriquerri

Larriquerri - 71 99972-1122 @larriquerri

O Larriquerri traz um menu especial com clássicos do cardápio do restaurante, da entrada à sobremesa. As exclusivas Trouxinhas de Carppacio e o Vol-au-ven de Cogumelos são algumas das opções de antepastos, seguidas de opções de Pratos Principais como Nhoque com Camarões ao Pesto, Confit de Pato ou Codorna Recheada. Entre as Sobremesas, destacam-se o Brownie Recheado, receita da casa, e a Verrine Romeu e Julieta. O menu completo está disponível no perfil do restaurante no Instagram - @larriquerri - e a reserva deve ser feita até o dia 10 de junho. O cardápio de três etapas traz porções que servem uma pessoa e é oferecido sem vinho – a R$ 120 – e com vinho – meia garrafa (375ml) ou garrafa inteira (750ml), a R$ 160 e R$ 190, respectivamente.

(Divulgação)

Um mosaico de delícias orientais é opção do Tokai

Tokai - (71) 998174-7853 e 3022-7874 @tokaioficial

O Restaurante Tokai Gourmet apresenta o Menu Dia dos Namorados Gourmet com duas propostas – com entrada, opções de prato principal e sobremesa, por R$169 – com pratos quente e frios.

(Divulgação)

Outback aposta no Fondue nas opções doce e salgado

Outback – Pedidos pelo app do ifood @outbackbrasil

A rede Outback posta no fondue em duas novas versões: uma salgada (R$ 89,90), com um novo mix de queijos - gruyere, ementhal e cheddar - e uma doce, com duas caldas de chocolate - meio amargo e branco - para combinar. Essas delícias, cheias de sabor, são servidas no famoso pão australiano em formato de bowl e acompanhadas de clássicos do restaurante, também estão disponíveis no delivery. Já o Chocolate Fondue sai por R$ 69,90, enquanto o combo com os dois sabores sai por R$ 140.

(Divulgação)

O Menu Denguinho de Teresa Paim tem opções de arroz e pratos típicos

Casa de Tereza - (71) 99170-6475 ou 3329-3016 @casadetereza

Para comemorar a data romântica, a chef Tereza Paim sugere o Menu Denguinho, no almoço ou jantar, com duas propostas diferentes. O cliente pode escolher entre o menu já pronto para chegar em sua casa pronto pra ir à mesa, ou pode surpreender seu amor com um menu que você mesmo vai finalizar em casa. Tudo isso orquestrado por uma playlist preparada com muito dengo por Lena Lebram, que criou uma sofisticada trilha sonora batizada de Música & Amor para embalar o dia. Para ter acesso às canções, o cliente receberá o QR Code na entrega dos pedidos. Os Menus são em quantidade limitadas e podem ser comprados de hoje até o dia de 11 junho. Com entrada, prato principal e sobremesa, os menus oferecem entradas, três opções de pratos principais para escolher um e uma de sobremesa, no valor de R$240,00, para 2 pessoas, incluindo 1cerveja artesanal Colorado para iniciar os trabalhos. A Chef sugere os vinhos da Casa para harmonizar com os pratos. Os kits de comidas ainda oferecem um gift de Fátima Coelho.

(Divulgação)

Brasato com batata está no menu do La Pasta Gialla

La Pasta Gialla - (71) 98145-0075 @lapastagiallassa

O La Pasta Gialla criou um menu onde os clientes podem escolher entre duas Entradas (para dividir), dois Pratos Principais e Sobremesas, e podem escolher harmonizar com vinho ou não. Entre as entradas, que são para o casal compartilhar, estão Berinjela Parmegiana com mozzarella de búfala ao pomodoro basilico e Terrine di maiale com pão tostado ao mel e especiarias. Outra sugestão é a escolha de um prato principal individual como o Risotto com limão siciliano e camarão e o Brasato alla birra com batatas, pancetta e brócolis. Fechando a refeição, com a sobremesa (individual), o casal pode escolher entre dois clássicos da casa, o Tiramissú ou a Mousse de chocolate com farofa crocante. O Menu Casal (1 Entrada, 2 Pratos e 2 Sobremesas) sai por R$ 199. O menu com vinho (que pode ser Categoria 1 e 2) e duas águas São Lourenço, sai por R$ 250 e R$ 280.

(Divulgação)

Coffeetown tem desde kits com comidinhas a menu especial

Coffeetown - (71) 98344-4478 @coffeetownsalvador

A cafeteria bistrô desenvolveu diversos kits especiais, de diferentes valores e composições, batizados com nomes de filmes como "Mensagem Para Você", "Um Lugar Chamado Notting Hill", “Como Eu Era Antes de Você", "Uma Linda Mulher", entre outros. Estes ganham vida em deliciosos kits personalizados, com chocolates decorados, em barra ou recheados; biscoitos amanteigados; garrafas de espumante e, claro, flores assinadas pela floricultura Savana. Além dos kits, a Coffeetown Salvador traz duas opções do Brunch Pack: Style e Pocket, com versões diferentes de um menu de brunch completo em casa, com produtos exclusivos. Quem prefere um menu completo para jantar, embalado a vácuo em bag térmica, com ou sem espumante, com guardanapo, jogo americano e porta copos personalizados, também tem. O menu traz opções como Arroz Negro de Polvo e Merengue de Morango.

(Divulgação)

Fernanda Possa preparou menus especiais para 12 de junho

Fernanda Possa Gastronomia - 71 99982 8499 - @fernandapossagastronomia

O Buffet Fernanda traz um menu especial para o jantar Dia dos Namorados. De entrada, o cliente pode escolher entre mini brie folhado com mel e pétalas de rosa e mini terrine de gorgonzola com geleia de frutas vermelhas e pimenta. Para o prato principal, as opções são filé com molho de cogumelos frescos e ravioli trufado ou conchiglione de bacalhau com molho de tomate e azeitona. Já para a sobremesa, os chefs Fernanda e Léo Possa elegeram uma taça trufada de chocolate com morango. O valor é de R$260.

(Divulgação)

Murilo Brocchini criou várias opções para os casais de enamorados

Milo Arte na Mesa (@milobrocchini)

O chef preparou várias opções para os namorados, que vão desde kits lacto veganos com muffins, coalhada seca, quiche de cogumelos frescos, salada caprese, baby seed mix pesto, tortinhas ao limão curado (R$ 150,00), a outros com comidinhas que custam entre R$ 200,00 e R$ 240,00. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram ou pelos telefones 71 99646 5271 e 98527 8200.

(Divulgação)

Amado tem kits para preparar em casa e menus prontos pra comer

Amado – 71 99231-4660 ou 3039-5561 (@restauranteamado)

A equipe do Amado está trabalhando com algumas opções para o Dia dos Namorados. Tem desde os menus que já seguem prontos para casa do cliente (R$ 290,00 e R$ 340,00), até o faça você mesmo, que vai numa caixa com os ingredientes e o passo a passo para quem prefere fazer em casa. Para estes, o chef Edinho Engel sugere o risoto de cogumelos (R$ 170) ou o Risoto de Camarão e Cogumelos (R$200,00). Dentre as opções de menu completo, estão o menu número 1, que vai carpaccio de filé, polvo ou ceviche, badejo ou Ravioli de Camarão ou Filé Mignon, mais a sobremesa, por R$ 290,00. O menu número 2 inclui Carpaccio de filé, polvo ou ceviche, camarão ou pato, mais a sobremesa, por R$ 340,00.