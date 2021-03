Restaurantes que atuam com delivery serão fiscalizados nesta sexta (12)

Para garantir que os alimentos pedidos por delivery cheguem com qualidade e segurança ao consumidor, uma fiscalização será feita em Salvador nesta sexta-feira (12). Os restaurantes estão sem poder receber clientes, por conta das medidas restritivas de combate à pandemia da covid-19, mas os alimentos podem ser entregues nas residências normalmente.

A fiscalização será feira pela Vigilância Sanitária fiscaliza, nos restaurantes que trabalham com a modalidade de entrega. Nesse primeiro momento, as visitas serão feitas em locais com grande concentração desses estabelecimentos, como shopping centers. Os agentes vão observar nas cozinhas pontos como manuseio e acondicionamento das embalagens que servem as comidas.

Raoni Rodrigues, subcoordenador da Vigilância Sanitária, explica que, para conter o vírus, restaurantes e clientes precisam fazer sua parte. “Mesmo em casa ou condomínio, as pessoas não devem abrir mão de utilizar máscara de proteção individual para receber os entregadores. Além disso, é fundamental limpar a embalagem antes de consumir o produto, preferencialmente com álcool”, diz.

Em caso de descumprimento das medidas, os estabelecimentos serão notificados. Qualquer irregularidade constatada pelo cidadão pode ser denunciada através do Fala Salvador, no número 156 ou pelo site www.falasalvador.ba.gov.br.