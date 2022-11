Restos de casarão que desabou são removidos no Centro

Uma grande parte dos restos da estrutura de um casarão que desabou na última quinta-feira (17) na esquina da Ladeira da Praça com a Rua São Francisco foi removida, na manhã desta segunda-feira (21), pela Conder.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) esteve no local para fazer a avaliação do imóvel, que fica situado em poligonal de tombamento. Após a remoção do entulho, será avaliado, pelo Iphan, se será necessário demolir as partes remanescentes.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) está no local acompanhando os trabalhos. A Rua S. Francisco continua interditada. O desabamento não deixou vítimas.