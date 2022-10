Resultado da prova discursiva para delegado da Polícia Civil é publicado

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (25) o resultado definitivo da prova discursiva para o cargo de delegado da Polícia Civil, além das convocações para a Prova de Títulos, para o procedimento de heteroidentificação e de perícia médica.





As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje e também no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

As provas de Títulos serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica. O envio dos documentos comprobatórios deve ocorrer a partir das 10h desta quarta-feira (26) e seguirá até 17h de sexta (28) e, necessariamente, é realizado por meio da página do concurso no site do IBFC.

Ao todo, o concurso ofertou mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador.