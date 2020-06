Resultado de etapas dos concursos da PM e oficial de saúde será divulgado sexta (5)

O Governo da Bahia irá publicar nesta sexta-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado definitivo das provas objetivas do concurso público para soldado da Polícia Militar (PMBA) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA). Candidatos aprovados na etapa poderão ainda consultar o resultado provisório da prova discursiva, que integra a segunda etapa do certame.

Também nesta sexta-feira (5), será divulgado no DOE o resultado definitivo das provas objetivas, além do resultado provisório da prova discursiva para o concurso de oficiais de saúde da Polícia Militar.

De acordo com as publicações, os candidatos de ambos os concursos poderão interpor recurso no prazo de dois dias úteis, contados a partir de 8 de junho. As interposições devem ser feitas exclusivamente no site institucional da organizadora dos certames, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br).

As publicações seguem os novos prazos que constam nos cronogramas provisórios de cada um dos concursos públicos, republicados pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) no dia 19 de maio. Todas poderão ser consultadas no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

O concurso para soldado oferece 2,5 mil vagas de nível médio. Destas, são mil policiais militares e 250 bombeiros militares com ingresso em 2020. Os demais serão incorporados ao serviço público em 2021. O candidato aprovado será designado de acordo com a região de classificação – município/sede para o qual se inscreveu. As provas foram aplicadas no dia 19 de janeiro.

Já o concurso para oficial de saúde disponibiliza 17 vagas de nível superior para os cargos de médico e odontólogo, que vão assumir o posto de 1° Tenente.

As vagas para médico serão distribuídas entre Salvador, Barreiras, Itabuna e Juazeiro, com cardiologistas, ortopedistas, psiquiatras e clínicos gerais como convocados.

Já as vagas para odontólogo são para atuação em Salvador, Itabuna e Juazeiro. Na capital baiana, é preciso ser especialista em Implantodontia, Periodontia e Prótese Dentária. Nos municípios do interior, as vagas são para Cirurgião Dentista. As provas foram aplicadas no dia 26 de janeiro.

Os certames têm validade de um ano, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período. As convocações serão de acordo com a necessidade da administração pública. Os candidatos podem acompanhar o andamento das demais fases dos concursos através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e no Portal do Servidor.