Resultado do SISU 2019 será divulgado nesta segunda-feira (10)

O resultado do Sistema de Seleção Unificada 2019 deve ser divulgado às 15h desta segunda-feira (10), na página do processo seletivo disponível na internet. A informação foi divulgada pelo MEC no Twitter, na manhã de hoje. Os aprovados no SiSU 2019.2 devem realizar a matrícula entre os dias 12 e 17 de junho, de acordo com o cronograma específico divulgado pela Instituição de Ensino Superior (IES) em que foi aprovado.

A edição do segundo semestre ofertou 59 mil vagas. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (7), com mais de 575 mil candidatos, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Três estados representavam 37% dos inscritos até o último dia de inscrição: Rio de Janeiro (74.730 pessoas); Minas Gerais (68.133) e Bahia (52.048).

Nota de corte do SiSU 2019

O MEC também divulgou dados sobre as maiores notas de corte do SiSU 2019.2, compiladas até o último dia de inscrição. O curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), ofertado em Volta Redonda, foi o mais disputado: 836,10 pontos na Ampla Concorrência e 825,41 pontos para os que concorrem por meio da Lei de Cotas.

Em seguida, aparecem os cursos Produção Sucroalcoleira (822,64), ofertado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Medicina (819,51), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Medicina (810,54), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Todas as notas foram registradas na modalidade Ampla Concorrência.