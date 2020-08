Resultado do sorteio do Minha Casa, Minha Vida é divulgado

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), divulgou nesta terça-feira (4) o resultado do sorteio dos candidatos para cadastro reserva do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), realizado no último dia 30. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e também está disponível no site www.casavida.salvador.ba.gov.br.

O objetivo da seleção foi apenas complementar as vagas do cadastro reserva para os empreendimentos habitacionais Sol Nascente I, II e III, em Barro Duro; Franco Gilbert, em Boca da Mata; e Vivendas do Mar, em São Tomé de Paripe. Os critérios utilizados na seleção foram estabelecidos pela Portaria 163/2016 e pela Resolução 01/2019, devidamente fixados pelo município mediante o Decreto 31.211/2019.

Só participaram da seleção os candidatos inscritos no cadastro da Prefeitura até o dia 29 passado e que possuíam as informações atualizadas nos últimos dois anos. Os candidatos a beneficiários, selecionados na condição de suplente, ocuparão as vagas dos titulares que vierem a ser desclassificados do processo de seleção.

Podem ser excluídos da seleção aqueles que não comparecerem na data e horário determinados no edital de convocação ou, ainda, por falta ou diferença da documentação apresentada para comprovação das informações do cadastro.