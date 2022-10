Reta final das eleições

O Brasil entra no domingo (23) na última semana antes do segundo turno das eleições. Para os baianos, serão dois votos no domingo (30). No âmbito nacional, a disputa para a presidência da República é entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. As pesquisas colocam Lula à frente, mas a distância curta para Bolsonaro não permite que um resultado seja cravado. No âmbito estadual, também disputa apertada, para governador, entre o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT). Outros nove estados brasileiros contarão com disputa para o cargo de governador em segundo turno.

Buraco quente em Feira de Santana

Desde 2019, a casa da comerciante Roseane Conceição, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, está com um buraco aberto no piso do hall de entrada. Lá dentro, a temperatura da água já chegou até a 100°C. O motivo ainda está sendo investigado pela prefeitura e pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Até agora, tudo indica que esteja relacionado ao fato de a residência, na Rua Alcides Fadiga, ter sido construída sobre a Lagoa do Prato Raso, uma Área de Proteção Permanente (APP) aterrada por ocupações irregulares há mais de 30 anos.

Agenda Bahia festeja sucesso

A 13ª edição do Agenda Bahia, evento realizado pelo CORREIO, aconteceu na última terçã-feira (18), no salão do Wish Hotel, no Campo Grande, e também online, e debateu os ‘Desafios do Agora’. Foram 26 palestrantes nacionais e internacionais, além de música, pintura e outras expressões artísticas, discutindo questões envolvendo inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade no mundo do trabalho 4.0 e na sociedade 4.0, e os impactos global e local dessas mudanças.

Liz Truss renuncia

A primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss renunciou ao cargo na manhã de quinta-feira (20). A premiê estava sofrendo uma grave pressão devido ao plano econômico que apresentou. Liz assumiu o cargo há pouco mais de um mês para substituir Boris Johnson. Ela foi a última primeira-ministra a ser empossada pela rainha Elizabeth II. O polêmico plano econômico previa um corte amplo e severo de impostos no país e, em paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas.

Meme da semana

O atacante francês Karïm Benzema, do Real Madrid, foi eleito na segunda-feira (17) como melhor jogador do mundo pela revista France Football, recebendo a Bola de Ouro. Mas a semelhança do atacante com o ex-BBB Gil do Vigor gerou diversos memes na internet, publicados inclusive pelo próprio Gil: “Ganhei a Bola de Ouro, minha gente! E invejosos dirão que é mentira. Ahah”.

Bombou no site do CORREIO (mais lidas da semana)

1 - Capitão que sobreviveu a ação desastrosa da PM em Itajuípe sofre perseguição do governo Rui - Ele informou que, sem qualquer consulta ou aviso prévio, foi transferido de seu posto de trabalho por determinação do Subcomando Geral da Polícia Militar.

2 - Adolescente é assassinado dentro de terreiro de candomblé na Bahia - Ueliton dos Santos Dias foi vítima de disparos de armas de fogo em Gongogi, no Sul baiano.

3 - Briga de mulheres em festa beneficente termina com quatro baleados na Bahia - Três mulheres e um adolescente de 15 anos foram baleados em festa na cidade de Ubatã, no Sul do estado.

4 - Confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana no Dia dos Comerciários - Data foi comemorado na última segunda-feira (17) e muitos serviços tiveram o horário alterado.

5 - Filha de Michelle Bolsonaro diz gostar de morar no Alvorada por causa das mordomias - Leticia Firmo, de 16 anos, filha da primeira dama, fez revelações sobre a vida pessoal em Brasília através de perguntas e respostas em um aplicativo.

R$ 1 milhão

É quanto pode custar estudar Medicina numa faculdade privada na Bahia. A mais barata delas, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador, tem mensalidades de R$ 5,9 mil. A mais cara é a Rede UniFTC, também na capital, com mensalidades de R$ 12.835,46.