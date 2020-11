Retomada Responsável e Solidária

O segmento de eventos e turismo está, há 9 meses, estagnado e não sem razão. Uma pandemia instalou-se novamente sobre a humanidade ceifando vidas, interrompendo sonhos, projetos e atividades. São mais de 1,25 milhão de mortos no mundo, 162 mil somente no Brasil, números estarrecedores e aterrorizantes que nos paralisam e nos fazem questionar sobre os nossos próximos passos. Pensar no que está por vir é sempre exercitar o planejamento. E planejar é acreditar no futuro, é ter esperança, é uma forma de resistir.

Nesse contexto de acreditar no futuro, perseverar e agir, o Centro de Convenções Salvador propôs a realização de um evento-teste denominado Expo Retomada Salvador, que acontece nesta quarta-feira, dia 11. Idealizado pela Rede Feiras e Live Marketing, empresas atuantes na cidade de São Paulo, este evento-teste, que ocorreu na capital paulista em meados de outubro, chega a Salvador com exposição e palestras diversas, com o intuito principal de demonstrar a aplicação dos protocolos de segurança sanitária por parte das empresas atuantes no setor e contribuir para a retomada criteriosa e responsável de nossas atividades.

Mas o significado deste evento-teste vai bem mais além do que comprovar a aplicação destes protocolos. Ciente que o segmento de eventos e turismo responde por cerca de 20% do PIB de Salvador e 4% do PIB do Estado e é também responsável pela sustentação de inúmeros grandes, médios, pequenos e microempresários, além de milhares de famílias, este evento tem relevância superlativa e altamente estratégica para sobrevivência do setor e de tudo que dele deriva.

A dura lição da pandemia ensinou a todos, sem distinção, que, se juntos estamos nesta situação, é também juntos e organizados que dela sairemos. Seguramente mudados, abalados pelas inúmeras e inestimáveis perdas, mas ainda assim, renovados com a superação de outros tantos que venceram este inimigo invisível.

Acreditamos no futuro, no potencial do destino Salvador-Bahia e na superação desses tempos atuais. Precisamos seguir em frente, diferentes, em alerta, com segurança e com novas atitudes, sempre de forma solidária e comprometida, e, principalmente, cuidando uns dos outros. Sobreviver também é retomar.

*Silvana Gomes é Gerente Comercial do Centro de Convenções Salvador gerido pelo grupo GL events