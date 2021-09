Retorno à Arena: Bahia enfrentará o Bragantino na Fonte Nova

O Bahia já tem data para voltar a atuar na Fonte Nova. O duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (18), às 21h, vai marcar o retorno do time baiano à Arena. Inicialmente o duelo estava marcado para o estádio de Pituaçu, mas a mudança já foi registrada no site da CBF.

O retorno do Bahia ao estádio foi possível após o encerramento do hospital de campanha montado na Fonte Nova para atender as vítimas da covid-19. A desmobilização da unidade médica será finalizada nesta quarta-feira (15). Com isso, o governo autorizou a realização de partidas de futebol no equipamento.

A partida contra o Red Bull será a primeira do Bahia na Fonte Nova pela atual edição do Campeonato Brasileiro. O Bahia encerrou a temporada passada usando a Fonte como casa, mas teve que voltar a jogar em Pituaçu depois que o hospital foi reativado por conta da alta no número de casos do coronavírus.