Reunião discute reconstrução de cidades atingidas pela chuva na Bahia

Em reunião virtual na manhã desta sexta-feira (31), o governador Rui Costa reforçou com os prefeitos a necessidade de cadastrar todos os moradores, comerciantes e prestadores de serviços prejudicados pelas enchentes no estado. Estiveram no encontro prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Vale do Jiquiriçá (Convale), do Consórcio Intermunicipal do Rio de Contas (Cimurc) e do Consórcio Intermunicipal da APA do Pratigi (Ciapra).

Rui ouviu os relatos sobre as consequências das chuvas e as necessidades de cada município. Ele também deu orientações sobre como os gestores devem proceder para receber apoio do Governo do Estado e pediu aos prefeitos celeridade no preenchimento dos cadastros para obtenção de recursos e convênios voltados ao início da recuperação das casas destruídas pelas enchentes.

“Preciso que cada prefeitura se empenhe em preencher os cadastros, o mais rápido possível, para que possamos, o quanto antes, dar início aos convênios para a reconstrução das casa em regime de mutirão, além de disponibilizar de maneira exclusiva os benefícios para a população afetada, entre eles o benefício em dinheiro que será fornecido às famílias e os empréstimos de até R$ 150 mil, sem juros, pela Desenbahia", explicou.

O governador ainda informou que vai disponibilizar aos consórcios participantes novos maquinários para dar apoio e ajudar na limpeza e reconstruções das cidades que sofreram com as chuvas.

Participaram da reunião representantes de Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença, Wenceslau Guimarães, Aiquara, Apuarema, Dário Meira, Gongogi, Ibirataia, Ipiaú, Itagibá, Itamari, Jequié, Jitaúna, Nova Ibiá, Ubatã, Amargosa, Brejões, Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês e Ubaíra.

Também estiveram presentes os secretários estaduais da Saúde, Tereza Paim; de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; de Relações Institucionais, Luiz Caetano; e da Casa Civil, Carlos Mello; além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Adson Marchesini; do superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, coronel Carlos Miguel de Almeida Filho; e outros representantes de órgãos estaduais.

Marcus Cavalcanti encaminhou as solicitações do governador e dos representantes de cada município no que se refere à recuperação de estradas e vias vicinais, andamentos de licitações e ordens de serviço.

Kit desastre

Tereza Paim destacou a necessidade de manter a atenção com a vacinação contra a Covid-19 e a gripe, além de orientar e auxiliar os prefeitos sobre os cuidados com as equipes de atenção básica à saúde e reforçar os cuidados continuados com o transporte de pacientes em diálise e gestantes.

Paim comentou ainda como funciona o kit desastre fornecido pelo Estado aos municípios. “O kit desastre atende cada pessoa em até 3 meses. Como nem todo o conteúdo será utilizado, esse tempo pode se estender. Quanto ao transporte de pessoas de mulheres com gravidez de risco e pacientes fazendo tratamento de diálise, nós contamos com helicópteros para a remoção e transporte dessas pessoas para uma assistência de qualidade”, disse a secretária.

O kit possui medicamentos e insumos considerados essenciais para evitar e tratar doenças em situações de catástrofe. “São diversos itens, como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, soluções de reidratação oral, além de anti-hipertensivos e antidiabéticos”, acrescentou Paim.