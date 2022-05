Reunião do Conselho Deliberativo do Vitória é suspensa

A reunião do Conselho Deliberativo do Vitória, que aconteceria na noite desta quinta-feira (26), foi suspensa. O objetivo dela era definir a nova cadeia sucessória do órgão. Porém, Antônio Carlos Menezes, mais conhecido como Cacau, antes afastado da função de vice-presidente, decidiu assumir o posto de presidente e publicar a resolução de suspensão.

No último sábado (21), quando Paulo Carneiro foi destituído da presidência do Vitória, Fábio Mota, que ocupava o cargo de forma interina desde o final de outubro, foi efetivado. Ele vinha acumulando o posto de presidente do Conselho Deliberativo, mas precisou renunciar da antiga função.

Confira na íntegra a resolução publicada nesta quinta-feira por Cacau Menezes, novo presidente do Conselho Deliberativo do Vitória:

RESOLUÇÃO Nº 04/2022

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA,

CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo reunir-se-á, extraordinariamente, quando convocado na forma estabelecida no Estatuto Social, conforme estabelece o artigo 38, II, alínea “b”;

CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo foi convocado no dia 21 de maio de 2022 para reunião extraordinária prevista para ser realizada no dia 26 de maio de 2022, para análise e deliberação pelo Conselho Deliberativo, para efeito de normatização da cadeia sucessória dos cargos do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória,

RESOLVE:

Editar e publicar nesta data a presente Resolução suspendendo a referida reunião extraordinária, até ulterior convocação.

Esta Resolução entrará em vigor nesta data.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.

Salvador (BA), 26 de maio de 2022