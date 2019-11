Reunindo ex-participantes, 'De Férias com o Ex' terá nova temporada em 2020

Os fãs do reality 'De Férias com o Ex' tiveram uma boa notícia nesta segunda-feira (25). A MTV confirmou que o programa terá uma nova temporada em 2020, com o comando de Gabi Prado.

O reality terá o tema 'A Treta Nunca Para'. Gabi irá conduzir o papo e colocar fogo no parquinho, ao longo dos 10 episódios da série. A temporada deve estrear no início de 2020 e as gravações ocorrem durante esta semana em São Paulo.

O especial reunirá os participantes da quarta e quinta temporada (Matheus Crivella, Tati Dias, Bifão, Pedro Calderari, Bruno Mooneyhan, Lary Bottino,Stefani Bays, Hana Khalil, MC Rebecca, Gui Araujo, Any Borges, Lipe Ribeiro, Biel Romano, Cinthia Cruz, Marcelle Casagrande e Fabio Beltrão). Embora eles já sejam conhecidos, haverá várias novidades que prometem esquentar ainda mais o clima.

No Momento Resposta aos Haters, os participantes terão de responder comentários feitos sobre eles on-line. Em outro quadro, Momento Game, o pessoal fará um quiz com perguntas sobre acontecimentos das duas últimas temporadas. Além disso tudo, Gabi assume o controle do Tablet do Terror para conduzir brincadeiras e incentivar a discussão de assuntos comprometedores.