Réveillon cancelado: polícia apreende espumantes e drogas que iriam para presídio

Uma carga com espumantes, drogas e chocolates foi apreeendida na madrugada deste domingo (20) por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Central com três suspeitos. O trio foi alcançado nas proximidades da Estação Pirajá com alimentos, roupas e materiais de higiene que iriam para o Complexo Penitenciário de Mata Escura, segundo divulgado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A apreensão aconteceu depois que militares foram acionadosas por um motorista de ônibus que, ao perceber o trio trocando de roupas em uma rua do bairro da Mata Escura. O motorista suspeitou e ligou para a polícia. “Iniciamos o patrulhamento e deslocamos duas guarnições em sentidos opostos (Avenida Gal Costa e Estação Pirajá), no intuito de fechar o cerco”, contou o comandante da unidade, major Wildon Teixeira.



Foto: Divulgação/SSP-BA

Assim que identificaram os homens, os PMs realizaram a abordagem pessoal e encontraram a chave de um veículo modelo Classic Spirit preto, placa JSG 6171. Questionados sobre a localização do veículo, o trio ficou nervoso, levantando a suspeita dos policiais, que seguiram com as buscas, encontrando o carro, na Rua da Nigéria, bairro de Jardim Santo Inácio.

“Dentro dele achamos dois tabletes de maconha e sacos da erva, três pedras de cocaína, caixas de chocolate, refrigerantes, bebidas alcoólicas, óleo de cozinha, peças de roupa e R$ 199”, explicou Teixeira.

Acompanhados do material apreendido, o trio seguiu para a 11ª Delegacia (Tancredo Neves).