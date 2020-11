Réveillon de luxo preocupa pacato vilarejo baiano

Um evento no Sul da Bahia, planejado para acontecer na virada do ano, está gerando grande preocupação na comunidade de Santo André, que pertence à cidade de Santa Cruz Cabrália. A ideia do Réveillon da Vila é levar 600 pessoas para um terreno de 4 mil m² à beira da praia, também em um festival com duração de 7 dias. Santo André, com menos de mil habitantes, ficou famosa por ter hospedado a seleção da Alemanha durante a Copa de 2014.

Na opinião do presidente da Associação de Moradores, Jânio Alcântara, a festa será uma “rave”: “Um agregamento de 800 a 1.000 pessoas em 7 dias muda o conceito de réveillon para rave. A comunidade tem se preocupado”.

A moradora da vila Franciele Pereira garante que a maioria dos habitantes de Santo André não concorda com a festa. “A maioria da população desaprova, por ser um povoado pequeno e ser uma festa de grande porte. Alguns estão revoltados não pela festa em si, mas por conta da pandemia”, afirmou.

Do outro lado, a publicitária Carolina Felix, uma das produtoras do Réveillon da Vila, explica que o evento não vai ocorrer sem autorização da prefeitura e que a capacidade da festa, inicialmente de 600 pessoas, vai se adaptar ao limite estabelecido pelas autoridades sanitárias. Se a prefeitura não autorizar o réveillon, a produtora afirma que o dinheiro dos ingressos será devolvido aos clientes. “Não estamos fazendo nada incoerente, nem nada não-permitido”, garantiu Carolina.

Segundo ela, pelo menos 100 ingressos, que custam R$ 1.600 pelo pacote de 7 dias, já foram vendidos. À exceção da noite da virada, que será de 22h às 6h da manhã, os outros dias de festa estão planejados para acontecer de 14h às 22h. O evento também vai custear os testes de covid-19 para todos os participantes do evento. A estimativa é que a testagem custe R$ 25 mil.

O secretário de turismo de Santa Cruz Cabrália, Marcel Kemps, explica que a prefeitura não liberou o evento e só decidirá a permissão de festas ou não após as eleições do dia 15 de novembro. “O município não deu nenhuma autorização, a gente está sendo muito coerente e não vai fazer nada sem o apoio do Ministério Público e da vigilância sanitária. Não tem como se posicionar a três dias das eleições. Semana que vem vamos conversar e vai ser mais prudencial”, disse Kemps.



O secretário ainda disse que o evento traria benefícios para a cidade, movimentando a economia e gerando empregos. Atualmente, o decreto do município autoriza eventos de até 100 pessoas. Segundo o boletim epidemiológico municipal da última quarta-feira (11), Santa Cruz Cabrália tem 914 casos confirmados do novo coronavírus, com 10 óbitos.

