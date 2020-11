Revista britânica reconhece dois restaurantes baianos como 'heróis' por atuação na pandemia

Ori e Capim Santo na lista

Para refletir a mudança no panorama gastronômico de 2020 e valorizar ações sociais feitas neste ano tão duro, a The World's 50 Best Restaurants elaborou a lista "El Espíritu de América Latina" - uma seleção de restaurantes "heróis" que personificam o espirito culinário da América Latina em sua região.

São restaurantes que impactaram positivamente suas comunidades durante a pandemia, seja através de doações de refeições, de apoio a pequenos produtores locais, de resgate de ingredientes esquecidos, entre outros.

Entre esses heróis representando a Bahia, estão a chef Morena Leite e seu Grupo Capim Santo, que tem unidade em Trancoso e os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Ori, em Salvador.Fabrício e Lisiane ainda comandam o Origem e o Mini Bar, também na capital baiana.

