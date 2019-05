Revitalização da Ponta de Humaitá será entregue nessa sexta-feira (31)

As obras de requalificação da Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, foram concluídas. Ao todo, foram 12 mil m² de área reformada, que serão entregues em cerimônia de inauguração nessa sexta-feira (31), às 17h30.

Esta é a segunda etapa das obras, que contou com a requalificação do canteiro central, implantação de meio-fio em granito, piso intertravado, paisagismo e recuperação da alvenaria.

Na primeira etapa, a área mais próxima ao Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar, na Rua Rio São Francisco, foi revitalizada. O espaço teve sua quadra esportiva recuperada, ganhou sanitários e áreas para a prática de roda de capoeira e para contemplação. Além disso, os pisos do entorno da Igreja de Monte Serrat também foram recuperados.

Durante a reforma, também foram instaladas rampas para cadeirantes, guarda-corpo ao longo da balaustrada, um novo mobiliário urbano e foi retirado o módulo de bilhetagem para não obstruir a vista.

A Ponta de Humaitá é um local tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1957 e sofria com degradação. Localizada no bairro de Monte Serrat, próximo ao Forte de Monte Serrat, o lugar é muito frequentado por baianos e turistas por ter uma vista bonita para acompanhar o pôr-do-sol.