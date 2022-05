Revólver é apreendido com aluno dentro de escola em Dias D'Ávila

Um revólver de calibre 38 foi apreendido dentro da mochila de um aluno de 14 anos em uma escola em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã da quinta-feira (5).

O adolescente foi apreendido por policiais da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Dias D'Ávila) e encaminhado para uma delegacia, onde foi autuado por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo.

A direção da escola alertou uma equipe da Ronda Protetiva que fazia policiamento nos arredores da unidade com a informação de que havia um aluno armado. Uma revista foi feita e a arma, que estava com cinco munições, foi encontrada na mochila do estudante.

"Durante todo o tempo, ele esteve tranquilo. Essa escola vem enfrentando uma onda de violência juvenil e por conta disso, a direção já mantém o contato direto conosco. Lembrando que nossa Ronda Protetiva contempla Ronda Escolar, Maria da Penha, combate a violência contra criança, adolescente e idosos, além maus tratos contra animais", destacou o comandante da unidade, major Hildegard Dantas.

Os pais do garoto e o Conselho Tutelar foram chamados para acompanhar o adolescente até a 25ª Delegacia. Lá, a mãe do aluno disse que ele faz uso de medicamentos controlados e não soube dizer como o filho conseguiu a arma. O garoto foi autuado e o armamento foi apreendido.O garoto foi encaminhado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6).

“Em depoimento, o menor confessou que não era a primeira vez que ele é contratado pelo valor de R$ 20 para fazer entrega a homens envolvidos com um grupo criminoso que atua na região. A arma deveria ser entregue a um suspeito de tráfico em uma praça do município. Segundo a mãe, o adolescente é usuário de drogas", explica o delegado responsável pelo caso, Samuel Levi.

As investigações vão continuar para identificar e prender os homens que entregaram o armamento e também o que receberia.