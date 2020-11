Rey Vilas Boas cria look de rainha para as passarelas do AFD 2020 

Designer de moda e artista plástico, Reisivaldo Vilas Boas se inspirou na avó de criação para ingressar no mundo fashion e, há 15 anos, criou a marca Rey Vilas Boas. Os primeiros cursos foram feitos na Pracatum e, a partir daí, começou a construir as primeiras oportunidades no mercado profissional.

Atualmente trabalhando com peças sob encomenda através de plataformas digitais, Rey se define como um estilista conceitual, apesar de acreditar que suas criações são totalmente apropriadas para o uso diário. “Tenho clientes que gostam de um corte diferente, de uma textura diferente, tecidos de qualidade e conforto, estes são os aspectos primordiais para minhas coleções. Minhas clientes são mulheres de todos os estilos que gostam de arte e roupas que trazem um diferencial e exclusividade”, afirma.

O estilista considera o Afro Fashion Day, evento realizado pelo jornal CORREIO no qual integra o time de criativos, como uma iniciativa “estimulante” e afirma que visibilidade é muito importante para o cenário da moda local. “Tenho o prazer de produzir algo novo e conceitual para esse evento. Paro tudo no meu ateliê pensando no Afro. Ele nos dá visibilidade e respeito. O AFD traz a importância da arte de vestir e carrega um comportamento de passarela, com o qual me sinto representado, no qual minha mulher é realmente representada”, afirma.

Para a edição 2020 do Afro, a marca Rey Vilas Boas trouxe um look pautado nos conceitos de alta moda, com toda sofisticação e criatividade que a marca já é conhecida por trabalhar. “Amei a cartela de cor e estou explorando todas as tonalidades em uma peça, pois o dendê traz essa mistura. Ele é acrescentado em vários pratos e, de repente, tudo é misturado”, diz o estilista.

“Com esse tema, eu só conseguia pensar em alta moda (alta costura). O dendê, para mim, é um ingrediente da alta culinária, logo penso na alta costura. Minha peça traz traços de alta moda, uma estrutura conceitual e agradável. Batizei minha peça de Rainha do Dendê”, revela.

Conheça mais sobre o criador: @rey.vilasboas

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talendo dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Youtube do veículo de comunicação.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Hapvida a parceria do Sebrae e o apoio do Shopping Barra e Lagares.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.