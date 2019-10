Reynaldo Gianecchini aparece de surpresa em festa na Rua Chile e dá um show de elegância

(Foto:Rê Mattos/Divulgação)

Reynaldo Gianecchini é recebido por Antonio Mazzafera no Fera Palace

Vestido com uma camiseta preta onde se lia "Há que manter o nível", - o que pareceu um recado a quem o criticou nas redes sociais depois de uma entrevista concedida ao caderno Ela, do jornal O Globo, onde revelou que já namorou rapazes - o ator Reynaldo Gianecchini , o Régis de A Dona do Pedaço, atraiu a atenção dos convidados do empresário Antônio Mazzafera, ao chegar de surpresa, em companhia de uma amiga, na noite da última quinta-feira (10, no lançamento do novo restaurante do Fera Palace Hotel, o Lina, cuja cozinha leva a assinatura da mineira Manuelle Ferraz. Simpático e sorridente, o artista pareceu mais feliz que nunca e posou para fotos provando que não entende nada de estrelismo.



Autêntica Maga

Após 11 anos sem gravar um disco inédito, a cantora Margareth Menezes vai lançar o álbum Autêntica, produzido por Tito Oliveira, e gravado em estúdios entre Salvador, São Paulo, Nova York e Paris. Com patrocínio do Natura Musical, o disco será lançado em duas apresentações no mês de novembro. A primeira será no dia 1º, no Mercado Iaô, em Salvador, e a segunda, no dia 9, em São Paulo. O show terá direção artística de Vavá Botelho, cenário de Ana Kalil e figurino de Karine Fouvry.

(Foto:José de Holanda/Divulgação)

Margareth Menezes canta amanhã no Vaticano

A fé não costuma falhar

A família Odebrecht incumbiu Marcelo Gentil, responsável pela comunicação da empresa fundada por Norberto Odebrecht, grande amigo de Irmã Dulce, de representá-la na cerimônia de canonização de Santa Dulce dos Pobres, amanhã, no Vaticano. O jornalista, que também é devota da baiana, já embarcou para a Itália com esta missão.

Música & moda

O Shopping da Bahia vai dar o start no lançamento da nova coleção Primavera-Verão com a primeira edição do projeto fashion musical Grifes e Acordes SDB, no próximo dia 16, às 23h, na Alameda das Grifes com um show da abanda Eva, que está completando 40 anos.

Premiados

Ganhadora de um Urso de Prata no Festival de Berlim de 1985, a atriz Marcélia Cartaxo estará no XV Panorama Coisa de Cinema para apresentar o longa Pacarrete, pelo qual foi eleita melhor atriz pelo Festival de Cinema de Gramado este ano. A atriz e o diretor Allan Deberton, participam de um debate com o público após a exibição do filme que rendeu ainda ao baiano João Miguel o prêmio de melhor ator no mesmo festival. Exibição e debate acontecem no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, no dia 3 de novembro, às 20h.

(Divulgação)

Os premiadíssimos João Miguel e Marcélia Cartaxo em cena

Chef estrelado

Edinho Engel está preparando mais uma edição do Jantar Magno do restaurante Amado. Desta vez, quem vai comandar as panelas é o chef francês Jean-Rémi Caillon, do restaurante Le Kintessence, que fica no Hotel Le K2 Palace, em Courchevel, na França, e que tem 2 estrelas no Guia Michelin. O evento acontece no dia 29 de outubro, a partir das 20h30.

(Divulgação)

Chef francês Jean Rémi Caillon vai cozinhar no Amado

Animação

Construção de Puppets para Stop Motion é o nome da oficina de animação que acontece de 16 a 20 deste mês, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), promovido pelo Núcleo Baiano de Animação em Stop Motion (Nubas). Com inscrições abertas no site, o núcleo vai sortear cinco bolsas. Para se candidatar às vagas, os interessados devem acessar o site

Make up

Sessenta arquitetos e designers vão expor suas obras na Galeria Alban, em Ondina, a convite da Ornare. A exposição pode ser conferida de 22 a 24 de outubro e, cada peça tem como ponto inicial a madeira certificada Ornare, em formato de coração, oferecida como tela. A iniciativa Make Up Your Heart, que acontece pela primeira vez em Salvador, já reuniu ao longo de sete edições, no Brasil e Estados Unidos, mais de 300 profissionais.

(Divulgação)

Adriana Lorenzo e Adriana Varandas participam da exposição da Ornare

Resistência

O promoter Uran Rodrigues realiza uma edição especial comemorativa dos quatro anos do baile O Pente - projeto que representa a resistência, o empoderamento e afirmação dos ideais de uma comunidade plural e diversa – hoje (12 de outubro), a partir das 22h, no Bombar, no Rio Vermelho. No line up os DJs Telefunksoul Belle e Joana Drunk e Alvaro Réu.