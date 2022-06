Rezende avalia confronto com o Athletico e quer Bahia ligado: 'Não podemos errar'

Nesta quarta-feira (22), o Bahia tem um compromisso importante. O tricolor recebe o Athletico-PR, às 19h30, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Um dos líderes técnicos do time baiano, o volante Rezende sabe que em competição de mata-mata, todo cuidado é pouco. Por isso, ele afirma que o Esquadrão precisa estar ligado do início ao fim da partida para garantir uma largada no confronto.

"A gente tem estudado bastante o time deles, se preparando bastante. Nossa semana foi muito forte. Estamos bem preparados para esse jogo", iniciou ele.

"É uma competição de mata-mata, e a gente não pode errar. É procurar não errar", completou Rezende.

Na derrota para a Chapecoense, o volante começou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo. Agora, ele garante que está recuperado e pronto para voltar a ser titular.

"Consegui recuperar a minha forma física. Na verdade, não perde muito, só fiquei dois jogos fora. Não perdi muita coisa [...] essa disputa tem sido saudável. É muito importante todos estarem bem para quando precisar, entrar e dar conta do recado. Quem decide quem joga é o Guto", explicou.

Nos últimos dias o Bahia teve o tempo como aliado. O tricolor teve a semana inteira para descansar e ajustar o time antes de enfrentar o Athletico-PR, mas a maratona de jogos está prestes a recomeçar.

Logo depois da partida pela Copa do Brasil, o Esquadrão tem compromissos em sequência contra o Novorizontino, no sábado (25), na Fonte Nova, o Brusque, na terça-feira (28), fora de casa, e o Grêmio, no domingo (3), em Salvador.

"Maratona muito pesada, muitos jogos e pouco tempo de descanso. Vai da gente fazer um algo a mais para estar mais perto dos 100% nos jogos", finalizou Rezende.