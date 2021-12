Rezende diz que aceitou proposta do Bahia na hora: 'Clube gigante, torcida massa'

Assim que descobriu que tinha uma proposta do Bahia, o volante Rezende não hesitou: na hora, aceitou fechar com o Esquadrão. Ele foi anunciado pelo clube na última terça-feira (21), assinando em definitivo com o tricolor até o fim de 2023.

"Quando soube do contato do Bahia, fiquei muito feliz. É um clube gigante, uma torcida massa. É muito bom esse desafio. Falei para o meu empresário que era isso que eu queria", disse o jogador de 26 anos, em entrevista divulgada nos canais oficiais do clube.

???? Em sua 1ª entrevista como jogador do Bahia, meio-campista Rezende se apresenta, explica características e elogia: "Clube gigante, torcida massa. Quando soube, falei que era isso que eu queria". Assista aqui ➡️ https://t.co/lGOHx5U137 #SomosBahia #BBMP pic.twitter.com/a5ya6vJcGV — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 22, 2021

Na temporada 2021, Rezende atuou pelo Goiás, onde conquistou o acesso à Série A. Isso em meio a uma edição da segunda divisão recheada de campeões brasileiros: Botafogo, Coritiba, Guarani, Vasco e Cruzeiro, o máximo registrado até então. Desses, apenas os dois primeiros subiram.

Esse recorde será batido em 2022, quando a Segundona terá seis campeões nacionais: o próprio Bahia, além do Grêmio, Sport, Guarani, Vasco e Cruzeiro. Para Rezende, será um torneio complicado, mas o Esquadrão conseguirá o acesso.

"Ano passado, quando cheguei ao Goiás, todo mundo falava que seria a Série B mais difícil. Porém, acho que a próxima será a mais difícil. Com grandes clubes como o Bahia, o Grêmio... Mas eu creio que a gente vai fazer um ótimo campeonato e vai retornar o clube para onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Espero retribuir o meu melhor dentro de campo. Não vai faltar entrega, dedicação. Eu sou um cara que me entrego totalmente dentro de campo, e isso que não vai faltar para mim. Vontade de ganhar", garantiu.

O volante relembrou sua trajetória, desde o início da carreira até a conquista do acesso com o Goiás. Ele, aliás, chegou ao Esmeraldino emprestado pelo Azuriz-PR, e atuou em 22 partidas na Série B, sendo 19 como titular. O alviverde tinha o interesse em manter o jogador, mas as conversas para a renovação não avançaram.

"Eu comecei na base do Madureira, e cheguei no profissional lá também. Passei pela Portuguesa, emprestado, depois fui para o Resende-RJ, Treze-PB, Azuriz-PR e cheguei ao Goiás. Foi uma experiência muito boa para mim, eu nunca tinha jogado uma Série B, e o Goiás me deu essa oportunidade. Graças a Deus, eu pude contribuir bastante no acesso. Para mim, foi muito importante. Para minha carreira, minha família. A gente estava vivendo um sonho", comemorou.

Rezende também explicou suas características de jogo. "No Goiás, a gente jogou muito com três volantes, e eu atuava pelo lado esquerdo. Acho que, no time, eu nunca joguei de primeiro volante, centralizado, quando eram três. Mas, quando estavam dois volantes, eu ficava, para o outro sair mais", explicou.