RGC Investimentos celebra seus 15 anos com coquetel no Fasano Salvador

A RGC Investimentos está comemorando 15 anos de atividades e o marco de R$ 1 bilhão em custódia de investimentos dos seus clientes. Para celebrar as conquistas, a empresa realiza, na próxima quarta-feira (27), um coquetel para cerca de 150 convidados no rooftop do Hotel Fasano, em Salvador.

“A confraternização será um evento de relacionamento e de agradecimento aos nossos clientes”, explica Roberto Calumby, sócio da empresa ao lado de Pedro Rio Branco, Lucas Leal e Ricardo Vasques.

“Para a RGC Investimentos, entrar no seleto grupo de escritórios com mais de R$ 1 bilhão em custódia significa o reconhecimento por parte dos nossos clientes e amigos dessa trajetória de 15 anos pautados em muita resiliência, transparência, e acima de tudo, colocando as necessidades dos clientes em primeiro lugar”, afirma Roberto.

“A RGC Investimentos preza muito pelas relações de longo prazo, por isso mesmo, após migrar para XP em 2016, impulsionando muito os negócios, firmamos em 2021 um contrato de exclusividade com a própria XP, pelos próximos 10 anos”, revela Lucas Leal. “Somos apaixonados pelo que fazemos e sem dúvida esses primeiros 15 anos são apenas o começo dessa história. O melhor ainda está por vir”, reforça Pedro Rio Branco.

“Depois de nos consolidarmos no atendimento de pessoas físicas, estamos investindo forte para oferecer a mesma qualidade na assessoria de pessoas jurídicas, atuando forte em seguros, câmbio, crédito, proteção patrimonial e sucessão, associando os serviços disponíveis na RGC Invest aos demais ofertados pela RGC Consult”, completa Ricardo Vasques.

A empresa fica no edifício Mundo Plaza, salas 901 a 904 no Caminho das Árvores, Salvador.

