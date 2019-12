Ribeira: populares reagem ao ver assalto, matam suspeito de roubo e deixam outro ferido

Dois homens foram agredidos por populares na Avenida Beira Mar, na Ribeira, por volta das 20h da quarta-feira (11). Os agredidos são suspeitos de cometer assaltos na região.

André Silva Dias dos Santos, 19 anos, baleado no tórax e morreu. Já Flávio Rangel Damacena filho, 19, foi espancado e teve alta hospitalar. Após passar pelo atendimento médico, o comparsa foi encaminhado à Central de Flagrantes. Os homens foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Os policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar do (CIPM/Uruguai) foram informados por populares sobre os dois feridos.Os suspeitos informaram à polícia que vieram buscar um carro roubado na Ribeira para levar para a ilha de Itaparica. Os autores do disparo e do linchamento ainda não foram identificados.

Em nota, a Polícia Militar informou que de acordo com informações iniciais, dois indivíduos tentaram roubar um veículo e foram linchados por populares. "No local, a guarnição localizou os dois acusados ao solo. Foi prestado socorro para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde um foi a óbito e o outro, após receber atendimento médico, foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada", afirmou a PM, em nota.

Cabe ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigar a morte de André. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o morto foi baleado enquanto realizava um assalto na avenida com o seu comparsa, Flávio.